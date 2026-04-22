OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, которая впервые безошибочно отрисовала текст на сгенерированных изображениях

OpenAI представила модель генерации изображений ChatGPT Images 2.0, которая впервые среди массовых ИИ корректно отрисовывает текст на картинках. Если два года назад диффузионные ИИ-модели не могли составить меню мексиканского ресторана без выдуманных слов вроде «enchuita» и «burrto», то новая модель создаёт изображения с надписями, пригодными к использованию без правок.

Ещё в 2024 году диффузионные ИИ-модели систематически искажали надписи. По словам Асмелаша Тека Хадгу (Asmelash Teka Hadgu), основателя и гендиректора Lesan AI, модели восстанавливают изображение из шума и усваивают паттерны, покрывающие основную массу пикселей, а текст занимает ничтожную долю площади.

С тех пор исследователи опробовали альтернативные подходы — в частности, авторегрессионные модели, которые предсказывают содержание изображения и работают по принципу, близкому к большим языковым моделям (LLM).

OpenAI не раскрыла, какая архитектура лежит в основе Images 2.0. Компания пояснила лишь, что новинка умеет «рассуждать» — искать информацию в интернете, генерировать несколько изображений по одному запросу и перепроверять результаты. Благодаря этому Images 2.0 создаёт маркетинговые материалы в разных размерах и даже комиксы. У ИИ-модели также улучшена работа с нелатинскими шрифтами — японским, корейским, хинди и бенгальским. Однако знания Images 2.0 ограничены декабрём 2025 года, что может сказаться на точности генерации по запросам о недавних событиях.

«Images 2.0 выводит детализацию и точность генерации на беспрецедентный уровень. Модель способна продумать сложную композицию и воплотить её на практике: следовать инструкциям, сохранять заданные детали и отрисовывать элементы, на которых обычно спотыкаются генераторы, — мелкий текст, пиктограммы, элементы интерфейса, насыщенные композиции и тонкие стилистические ограничения, — и всё это в разрешении до 2K», — говорится в пресс-релизе компании. Генерация при этом занимает больше времени, чем обычный текстовый запрос к ChatGPT, но даже многопанельный комикс укладывается в несколько минут.

Доступ к Images 2.0 получат все пользователи ChatGPT и Codex. Платные подписчики смогут генерировать более сложные изображения. OpenAI также откроет программный интерфейс (API) gpt-image-2 — стоимость будет зависеть от качества и разрешения выходных изображений.