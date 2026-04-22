Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, кот...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, которая впервые безошибочно отрисовала текст на сгенерированных изображениях

OpenAI представила модель генерации изображений ChatGPT Images 2.0, которая впервые среди массовых ИИ корректно отрисовывает текст на картинках. Если два года назад диффузионные ИИ-модели не могли составить меню мексиканского ресторана без выдуманных слов вроде «enchuita» и «burrto», то новая модель создаёт изображения с надписями, пригодными к использованию без правок.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Ещё в 2024 году диффузионные ИИ-модели систематически искажали надписи. По словам Асмелаша Тека Хадгу (Asmelash Teka Hadgu), основателя и гендиректора Lesan AI, модели восстанавливают изображение из шума и усваивают паттерны, покрывающие основную массу пикселей, а текст занимает ничтожную долю площади.

Слева — меню, сгенерированное ChatGPT Images 2.0: все надписи читаемы, ни одного выдуманного слова. Справа — три варианта от Microsoft Designer на основе DALL-E 3: «Enchidas», «Tamrielo», «Churiros», «Margartas» и десятки других искажений. Источник изображений: ChatGPT Images 2.0, Microsoft Designer (DALL-E 3) / techcrunch.com

С тех пор исследователи опробовали альтернативные подходы — в частности, авторегрессионные модели, которые предсказывают содержание изображения и работают по принципу, близкому к большим языковым моделям (LLM).

OpenAI не раскрыла, какая архитектура лежит в основе Images 2.0. Компания пояснила лишь, что новинка умеет «рассуждать» — искать информацию в интернете, генерировать несколько изображений по одному запросу и перепроверять результаты. Благодаря этому Images 2.0 создаёт маркетинговые материалы в разных размерах и даже комиксы. У ИИ-модели также улучшена работа с нелатинскими шрифтами — японским, корейским, хинди и бенгальским. Однако знания Images 2.0 ограничены декабрём 2025 года, что может сказаться на точности генерации по запросам о недавних событиях.

Источник изображения: ChatGPT Images 2.0 / openai.com

«Images 2.0 выводит детализацию и точность генерации на беспрецедентный уровень. Модель способна продумать сложную композицию и воплотить её на практике: следовать инструкциям, сохранять заданные детали и отрисовывать элементы, на которых обычно спотыкаются генераторы, — мелкий текст, пиктограммы, элементы интерфейса, насыщенные композиции и тонкие стилистические ограничения, — и всё это в разрешении до 2K», — говорится в пресс-релизе компании. Генерация при этом занимает больше времени, чем обычный текстовый запрос к ChatGPT, но даже многопанельный комикс укладывается в несколько минут.

Источник изображения: ChatGPT Images 2.0 / openai.com

Доступ к Images 2.0 получат все пользователи ChatGPT и Codex. Платные подписчики смогут генерировать более сложные изображения. OpenAI также откроет программный интерфейс (API) gpt-image-2 — стоимость будет зависеть от качества и разрешения выходных изображений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлена функция OpenAI Chronicle — аналог скандальной Windows Recall, но для программистов
ChatGPT перестал работать у многих пользователей по всему миру — OpenAI ведёт расследование
На этой неделе OpenAI потеряла ещё троих руководителей
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом»
Теги: openai, chatgpt images, ии, генерация изображений, генеративный ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, добавив поддержку скринридеров 21 мин.
OpenAI привлечёт партнёров для продвижения Codex на корпоративном рынке 24 мин.
Публикация ссылок в X через сторонние приложения подорожала в 20 раз 2 ч.
OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, которая впервые безошибочно отрисовала текст на сгенерированных изображениях 2 ч.
MWS: в России продолжается олигополизация IT-рынка, а самым конкурентным рынком ПО остаётся рынок ИИ 7 ч.
Новая статья: Линия защиты: обзор виртуальных машин и песочниц для Android 9 ч.
Эпоха Apple Mac на процессорах Intel скоро закончится — поддержку грядущей macOS 27 они не получат 9 ч.
Спустя три года разработки Ubisoft отменила воксельную песочницу Alterra — амбициозный гибрид Animal Crossing и Minecraft 11 ч.
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 11 ч.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 13 ч.
SpaceX не скрывает, что может не освоить Луну и Марс, а также не построить ЦОД в космосе 2 ч.
Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков 3 ч.
Девятидневное ралли подняло курс акций Qualcomm на 11 %, показав лучшую динамику с 2018 года 4 ч.
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы 9 ч.
Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit 9 ч.
Logitech, подвинься: Framework готовит беспроводную клавиатуру с тачпадом и открытой архитектурой 9 ч.
Lenovo выпустила почти квадратный моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition на базе Intel Panther Lake 10 ч.
Asus выпустила ProArt PA40SU — внешний контейнер для M.2 SSD со скоростью до 40 Гбит/с 10 ч.
Анонсированы смарт-часы Oppo Watch X3 в титановом корпусе по цене $445 11 ч.
Fermi 2.0: из проекта мега-ЦОД им. Трампа ушёл не только гендир, но и главбух 11 ч.