Публикация ссылок в X через сторонние приложения подорожала в 20 раз

X увеличила стоимость публикации ссылок через свой программный интерфейс (API) на 1 900 % — с $0,01 до $0,20 за каждый пост с URL-адресом. Удорожание уже вынудило новостной агрегатор Techmeme отказаться от размещения ссылок в постах на платформе, заменив их просьбой перейти на сайт агрегатора. Повышение цен усиливает опасения издателей, что X целенаправленно снижает ценность новостного контента.

Источник изображения: x.com

Руководитель продуктового направления X Никита Бир (Nikita Bier) заявил, что повышение стоимости направлено на борьбу с поисковым спамом. Это нововведение немедленно сказалось на Techmeme — одном из самых заметных технологических аккаунтов на платформе. До воскресенья посты агрегатора содержали краткие заголовки новостей со ссылкой на первоисточник. Теперь вместо ссылки агрегатор просит читателей перейти на сайт: «Visit Techmeme dot com for the link and full context!» Аккаунт Techmeme подтвердил отказ от ссылок в постах, объяснив его ростом расходов на API в 20 раз.

Источник изображения: @Techmeme / x.com

Удорожание обостряет и без того болезненную для издателей тему. Многие подозревают, что внешняя ссылка снижает охват поста в алгоритмической выдаче X. Свежее исследование Nieman Lab, охватившее посты 18 крупных медиакомпаний, подтвердило, что ссылки, по всей видимости, вредят новостным издателям на платформе X. Вопрос всплыл в недавней публичной перепалке между аналитиком Нейтом Сильвером (Nate Silver) и Биром: последний настаивал, что ссылки не понижаются в выдаче.

Бир пояснил Techmeme, что посты в X должны содержать материал, на который пользователи могут отреагировать, — иначе алгоритму неоткуда «получить сигнал». Аккаунты из исследования Nieman Lab, по словам Бира, систематически публиковали заголовок со ссылкой и больше ничего. В ответе основателю и гендиректору Techmeme Гейбу Ривере (Gabe Rivera) Бир заявил: «Говорю вам прямо: в коде нет ничего, что понижало бы ссылки в выдаче».

Материалы по теме
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля
X Corp Илона Маска проиграла суд рекламодателям по делу о «незаконном бойкоте» соцсети
Франция обвинила Илона Маска в завышении стоимости X и xAI дипфейками с обнажёнкой
Тим Кук продолжит представлять Apple в отношениях с властями по всему миру
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети
В «Google Фото» появились новые инструменты ретуши фотографий «одним махом»
Теги: x corp, илон маск, api, социальные сети, тарифы
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
Российские путешественники лишились доступа к «Госуслугам», банкам и другим отечественным сервисам из-за борьбы с VPN
Microsoft заверила, что Windows 11 прекрасно обходится без стороннего антивируса
Xiaomi представила свой первый смартфон с вентилятором — геймерский Redmi K90 Max с батареей на 8550 мА·ч
«Яндекс» адаптировала чат с «Алисой AI» для незрячих и слабовидящих пользователей, добавив поддержку скринридеров 21 мин.
OpenAI привлечёт партнёров для продвижения Codex на корпоративном рынке 24 мин.
Публикация ссылок в X через сторонние приложения подорожала в 20 раз 2 ч.
OpenAI выпустила ChatGPT Images 2.0, которая впервые безошибочно отрисовала текст на сгенерированных изображениях 2 ч.
MWS: в России продолжается олигополизация IT-рынка, а самым конкурентным рынком ПО остаётся рынок ИИ 7 ч.
Новая статья: Линия защиты: обзор виртуальных машин и песочниц для Android 9 ч.
Эпоха Apple Mac на процессорах Intel скоро закончится — поддержку грядущей macOS 27 они не получат 9 ч.
Спустя три года разработки Ubisoft отменила воксельную песочницу Alterra — амбициозный гибрид Animal Crossing и Minecraft 11 ч.
«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием 11 ч.
Xbox снизила стоимость Game Pass Ultimate и PC Game Pass, но Call of Duty на релизе в подписке больше не будет 13 ч.
SpaceX не скрывает, что может не освоить Луну и Марс, а также не построить ЦОД в космосе 2 ч.
Oppo представила смартфоны Find X9s и Find X9s Pro для разных рынков 3 ч.
Девятидневное ралли подняло курс акций Qualcomm на 11 %, показав лучшую динамику с 2018 года 4 ч.
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы 9 ч.
Framework превратила модульный ноутбук Laptop 16 в «почти десктоп», анонсировав OCuLink Dev Kit 9 ч.
Logitech, подвинься: Framework готовит беспроводную клавиатуру с тачпадом и открытой архитектурой 9 ч.
Lenovo выпустила почти квадратный моноблок ThinkCentre X AIO Aura Edition на базе Intel Panther Lake 10 ч.
Asus выпустила ProArt PA40SU — внешний контейнер для M.2 SSD со скоростью до 40 Гбит/с 10 ч.
Анонсированы смарт-часы Oppo Watch X3 в титановом корпусе по цене $445 11 ч.
Fermi 2.0: из проекта мега-ЦОД им. Трампа ушёл не только гендир, но и главбух 11 ч.