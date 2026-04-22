Публикация ссылок в X через сторонние приложения подорожала в 20 раз

X увеличила стоимость публикации ссылок через свой программный интерфейс (API) на 1 900 % — с $0,01 до $0,20 за каждый пост с URL-адресом. Удорожание уже вынудило новостной агрегатор Techmeme отказаться от размещения ссылок в постах на платформе, заменив их просьбой перейти на сайт агрегатора. Повышение цен усиливает опасения издателей, что X целенаправленно снижает ценность новостного контента.

Руководитель продуктового направления X Никита Бир (Nikita Bier) заявил, что повышение стоимости направлено на борьбу с поисковым спамом. Это нововведение немедленно сказалось на Techmeme — одном из самых заметных технологических аккаунтов на платформе. До воскресенья посты агрегатора содержали краткие заголовки новостей со ссылкой на первоисточник. Теперь вместо ссылки агрегатор просит читателей перейти на сайт: «Visit Techmeme dot com for the link and full context!» Аккаунт Techmeme подтвердил отказ от ссылок в постах, объяснив его ростом расходов на API в 20 раз.

Удорожание обостряет и без того болезненную для издателей тему. Многие подозревают, что внешняя ссылка снижает охват поста в алгоритмической выдаче X. Свежее исследование Nieman Lab, охватившее посты 18 крупных медиакомпаний, подтвердило, что ссылки, по всей видимости, вредят новостным издателям на платформе X. Вопрос всплыл в недавней публичной перепалке между аналитиком Нейтом Сильвером (Nate Silver) и Биром: последний настаивал, что ссылки не понижаются в выдаче.

Бир пояснил Techmeme, что посты в X должны содержать материал, на который пользователи могут отреагировать, — иначе алгоритму неоткуда «получить сигнал». Аккаунты из исследования Nieman Lab, по словам Бира, систематически публиковали заголовок со ссылкой и больше ничего. В ответе основателю и гендиректору Techmeme Гейбу Ривере (Gabe Rivera) Бир заявил: «Говорю вам прямо: в коде нет ничего, что понижало бы ссылки в выдаче».