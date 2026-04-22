OpenAI привлечёт партнёров для продвижения Codex на корпоративном рынке

Не секрет, что в стремлении оптимизировать расходы и доходы стартап OpenAI сейчас пытается найти больше клиентов в корпоративном сегменте, поскольку конкурирующей Anthropic такая стратегия уже приносит успех. Чтобы ускорить прогресс продвижения инструмента Codex в корпоративном сегменте, OpenAI заручилась поддержкой консалтинговых фирм, если верить The Wall Street Journal.

Источник сообщает, что продвижению Codex в корпоративной среде способствуют Accenture, Capgemini и PricewaterhouseCoopers. Директор OpenAI по выручке Дениз Дрессер (Denise Dresser) подтвердила, что компания заручилась поддержкой представителей сферы консалтинга, подчеркнув, что они позволят охватить больше клиентов в корпоративном сегменте, чем стартап смог бы осилить в одиночку. На каких условиях заключена сделка с консалтинговыми компаниями, не уточняется, но известно, что они также получат доступ к Codex для собственных нужд.

Одновременно сообщается, что еженедельное количество активных пользователей Codex достигло четырёх миллионов, хотя две недели назад оно едва достигало трёх миллионов. В прошлом месяце Codex на постоянной основе использовали два миллиона клиентов. Курировать партнёрские программы в OpenAI отныне будет Коллин Капасе (Colleen Kapase), которая ранее работала в облачном подразделении Google, а в новой должности будет вице-президентом OpenAI по партнёрским программам и экосистеме. Консалтинговые агентства буквально должны помочь OpenAI интегрировать Codex во все аспекты деятельности своих корпоративных клиентов, включая маркетинг, продажи и финансы, хотя в этих сферах собственно инструменты для написания программного кода исторически не были распространены.

В комбинации с Frontier инструментарий Codex позволит создавать индивидуализированных ИИ-агентов. Как призналась сама Дениз Дрессер, она в своей работе уже использует такого агента под обозначением Chief, который помогает ей резюмировать результаты совещаний и публиковать поручения в профильных группах Salesforce и Slack. Компания и ранее сотрудничала с консалтинговыми фирмами. Например, Bain & Co и PwC помогали ей продвигать ChatGPT Enterprise в корпоративной среде.

Конкурирующая Anthropic также располагает подобными партнёрскими соглашениями. Её инструмент Claude Code для вайб-кодинга пользуется растущей популярностью, за первые два месяца этого года количество активных еженедельных пользователей увеличилось вдвое. OpenAI намерена при поддержке партнёров расширять практику использования Codex Labs для демонстрации клиентам возможностей своих программных продуктов.