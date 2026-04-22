Meta✴ начнёт записывать все нажатия клавиш на компьютерах сотрудников — и обучать на этом ИИ

В Meta✴ нашли новый источник обучающих данных для моделей искусственного интеллекта — собственных сотрудников. Компания решила записывать все движения мыши и нажатия клавиш на клавиатурах рабочих компьютеров сотрудников и обучать на этих данных модели ИИ.

Оригинальная инициатива наглядно демонстрирует, на какие ухищрения готовы идти технологические компании в поисках новых источников обучающих данных — теперь это жизненно важный ресурс для моделей ИИ, чтобы те более эффективно отвечали на запросы пользователей и выполняли их задачи.

В самой Meta✴ инициативу отрицать не стали. «Если мы создаём агентов, которые помогут людям выполнять повседневные задачи на компьютерах, нашим моделям нужны реальные примеры того, как люди на самом деле ими пользуются — такие вещи как движения мыши, нажатия кнопок и работа с выпадающими навигационными меню. Для этого мы запустим внутреннюю систему, которая будет собирать подобные данные ввода в определённых приложениях, чтобы помочь нам в обучении моделей. Для защиты конфиденциальной информации приняты меры, ни для каких других целей данные не используются», — пояснил представитель компании ресурсу TechCrunch.

Впрочем, вопросы конфиденциальности в деле обучения ИИ до сих пор вызывают вопросы: для обучения ИИ уже стали использовать корпоративную переписку в архивах Slack и на платформе постановки задач Jira.