Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... M**a начнёт записывать все нажатия клави...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ начнёт записывать все нажатия клавиш на компьютерах сотрудников — и обучать на этом ИИ

В Meta нашли новый источник обучающих данных для моделей искусственного интеллекта — собственных сотрудников. Компания решила записывать все движения мыши и нажатия клавиш на клавиатурах рабочих компьютеров сотрудников и обучать на этих данных модели ИИ.

Источник изображения: Onur Binay / unsplash.com

Оригинальная инициатива наглядно демонстрирует, на какие ухищрения готовы идти технологические компании в поисках новых источников обучающих данных — теперь это жизненно важный ресурс для моделей ИИ, чтобы те более эффективно отвечали на запросы пользователей и выполняли их задачи.

В самой Meta инициативу отрицать не стали. «Если мы создаём агентов, которые помогут людям выполнять повседневные задачи на компьютерах, нашим моделям нужны реальные примеры того, как люди на самом деле ими пользуются — такие вещи как движения мыши, нажатия кнопок и работа с выпадающими навигационными меню. Для этого мы запустим внутреннюю систему, которая будет собирать подобные данные ввода в определённых приложениях, чтобы помочь нам в обучении моделей. Для защиты конфиденциальной информации приняты меры, ни для каких других целей данные не используются», — пояснил представитель компании ресурсу TechCrunch.

Впрочем, вопросы конфиденциальности в деле обучения ИИ до сих пор вызывают вопросы: для обучения ИИ уже стали использовать корпоративную переписку в архивах Slack и на платформе постановки задач Jira.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: me, ии, кейлоггеры
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
