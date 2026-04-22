Сегодня 22 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем неп...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям

В последней предварительной сборке приложения WhatsApp TestFlight для Apple iOS обнаружилось упоминание новой функции, которая позволит пользователям мессенджера просматривать подготовленную искусственным интеллектом сводку непрочитанных сообщений.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Приложение уже предлагает сводку непрочитанных сообщений к каждом чате индивидуально, но в перспективе, обращает внимание ресурс WABetaInfo, начнёт работать «единая функция создания сводок по непрочитанной переписке». При выборе фильтра «Непрочитанные» в верхней области на вкладке «Чаты» появится кнопка «Получить сводку».

Упоминается функция «Приватная обработка» (Private Processing), которая предусматривает генерацию защищённой сводки непрочитанных сообщений — она предполагает обработку контента таким образом, чтобы обеспечить пользователю конфиденциальность и предоставить чёткий обзор переписки.

Новая функция находится в разработке приложений WhatsApp как для Apple iOS, так и для Google Android. Это может свидетельствовать, что администрация мессенджера настроена развернуть её для широкой аудитории или как минимум запустить её открытое бета-тестирование. Сроки её выхода пока неизвестны.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: whatsapp, ии, сводка ии
whatsapp, ии, сводка ии
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям 13 мин.
