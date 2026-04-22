WhatsApp предложит ИИ-сводки по всем непрочитанным сообщениям

В последней предварительной сборке приложения WhatsApp TestFlight для Apple iOS обнаружилось упоминание новой функции, которая позволит пользователям мессенджера просматривать подготовленную искусственным интеллектом сводку непрочитанных сообщений.

Приложение уже предлагает сводку непрочитанных сообщений к каждом чате индивидуально, но в перспективе, обращает внимание ресурс WABetaInfo, начнёт работать «единая функция создания сводок по непрочитанной переписке». При выборе фильтра «Непрочитанные» в верхней области на вкладке «Чаты» появится кнопка «Получить сводку».

Упоминается функция «Приватная обработка» (Private Processing), которая предусматривает генерацию защищённой сводки непрочитанных сообщений — она предполагает обработку контента таким образом, чтобы обеспечить пользователю конфиденциальность и предоставить чёткий обзор переписки.

Новая функция находится в разработке приложений WhatsApp как для Apple iOS, так и для Google Android. Это может свидетельствовать, что администрация мессенджера настроена развернуть её для широкой аудитории или как минимум запустить её открытое бета-тестирование. Сроки её выхода пока неизвестны.