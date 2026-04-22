Новая Divinity удивит размерами — Larian избавила игру от одного из главных ограничений Baldur’s Gate 3

Амбициозная пошаговая ролевая игра Divinity от разработчиков из бельгийской Larian Studios сбросит с себя не только оковы Dungeons & Dragons, которые сдерживали Baldur’s Gate 3, но и основные её технические ограничения.

В интервью для журнала Edge технический директор Larian Берт ван Семмертье (Bert Van Semmertier) рассказал, что для Divinity по сравнению с Baldur’s Gate 3 студия серьёзно улучшила свой движок Divinity Engine.

Давнее ограничение Divinity Engine заключалось в том, что участники кооперативного мультиплеера не могли переходить из одного акта в другой независимо друг от друга. Это влияло на то, как Larian выстраивает мир игры и структуру истории.

«В следующей итерации нашего движка это ограничение полностью убрано. Больше нет никакого предела тому, насколько большим может быть тот или иной акт», — заверил ван Семмертье.

По данным статистического портала How Long to Beat, прохождение Baldur’s Gate 3 может занять от 50 до 500 часов. Страшно представить, насколько разрастётся новая Divinity, сбросив технические ограничения прошлых игр.

Релиз Divinity в раннем доступе ожидается не раньше 2027−2028 года. Из январской сессии вопросов и ответов выяснилось, что производство в самом разгаре, однако перед командой ещё «куча работы».

Обещают больше свободы отыгрыша и последствий, чем в Baldur’s Gate 3, новый уровень вариативности, самостоятельную историю, кооператив, ещё более обширный и детальный редактор персонажа, а также поддержку модов.

Теги: divinity, larian studios, ролевая игра
