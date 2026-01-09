Larian ответила на вопросы игроков о Divinity и генеративном ИИ в разработке — новые подробности амбициозной RPG от создателей Baldur’s Gate 3

Сотрудники Larian Studios (Baldur’s Gate 3) провели на форуме Reddit обещанную сессию вопросов и ответов, в рамках которой поделились новыми подробностями амбициозной пошаговой ролевой игры Divinity и рабочего процесса в студии.

По словам главы Larian Свена Винке (Swen Vincke), производство Divinity в самом разгаре, однако перед командой ещё «куча работы». Когда студия будет готова показать геймплей, руководитель ответить затруднился.

Винке также заверил, что Divinity предложит больше свободы отыгрыша и последствий принятых решений, нежели Baldur’s Gate 3, не скованную правилами настольных игр ролевую систему и более высокое качество исполнения.

Что ещё сотрудники Larian рассказали о Divinity:

насчёт масштабов игры разработчики не уверены — производство всё ещё в процессе;

подробности доступных рас и классов команда раскрывать пока не готова, однако намёки на них можно увидеть в анонсирующем трейлере;

система лута будет из Baldur’s Gate 3 (вручную подобранные предметы), а не из дилогии Divinity: Original Sin (случайные предметы, которые зависят от уровня персонажа);

на запуске будет доступен кооператив;

запланирована поддержка модов;

на старте Divinity не будет поддерживать управление с помощью клавиатуры (клавишами WASD);

игра работает на значительно модифицированном движке Divinity Engine от самой Larian;

в Divinity появится некая очевидная функция, которой не хватало при исследовании стартовых зон в Divinity: Original Sin, Divinity: Original Sin 2 и Baldur’s Gate 3 — фанаты подозревают, что речь идёт про плавание;

в игре не будет системы магической брони из Original Sin 2;

обещают ещё более обширный и детальный редактор персонажа;

заявлена новая «боевая экономика» и система развития героя;

Divinity постараются оптимизировать для Steam Deck;

Larian была бы рада выпустить Divinity на Nintendo Switch 2.

Немало внимания уделили вопросам использования генеративного ИИ, комментариями насчёт которого Винке возмутил геймерскую общественность в середине декабря. С тех пор студия смягчила позицию в отношении нейросетей.

Что сотрудники Larian рассказали об использовании генеративного ИИ в студии:

Винке ещё раз подчеркнул, что в релизной версии Divinity не будет сгенерированных ИИ материалов;

студия отказалась от использования ИИ на этапе создания концепт-артов, но продолжит обращаться к нейросетям в других сферах разработки;

Larian не будет генерировать «творческие материалы» без 100-процентной уверенности в происхождении данных, использовавшихся для обучения нейросети;

если команда возьмётся за создание внутриигровых материалов с помощью генеративного ИИ, то модель будет обучена на собственности самой Larian;

Larian не использует ИИ в озвучке Divinity и написании внутриигровых текстов (сгенерированные ИИ наброски оказывались слишком низкого качества);

где Larian использует ИИ, так это при производстве анимаций и заставочных роликов — для очистки записей и заполнения пробелов в данных с сессий по захвату движений;

в то же время, по мнению Винке, ИИ может помочь ускорить оттачивание идей, что приведёт к более сфокусированной разработке, меньшему числу отброшенных материалов и играм более высокого качества.

Релиз Divinity в раннем доступе ожидается не раньше 2027−2028 года. Обещают новый уровень вариативности, последствия принятых решений, кинематографичное повествование и самостоятельную историю.