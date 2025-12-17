Глава Larian подтвердил, что в разработке Divinity используется генеративный ИИ — фанаты в ярости, руководитель пытается объясниться

Глава Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в интервью Bloomberg подтвердил, что в разработке амбициозной пошаговой ролевой игры Divinity используется генеративный ИИ. Анонс вызвал широкий общественный резонанс.

По словам Винке, созданных с помощью ИИ материалов в Divinity не будет, однако студия активно (под его руководством) использует технологию на этапе изучения идей, при работе над концепт-артами, во внутренних презентациях и заглушках для текста.

Не все сотрудники Larian были рады идее внедрения нейросетей в рабочие процессы, но, если верить Винке, «к настоящему моменту все в компании более-менее довольны, как мы используем [ИИ]».

Игроки и бывшие сотрудники Larian массово и жёстко раскритиковали Винке за продвижение ИИ в рабочих процессах — дошло даже до обвинений во лжи. «Проявите немного уважения к работникам. Это специалисты мирового уровня, и им не нужна помощь ИИ для генерации великолепных идей», — считает экс-художница студии.

Винке в комментарии для IGN поспешил уточнить, что Larian не пытается заменить труд людей нейросетями — применение ИИ в студии направлено на облегчение жизни сотрудников и не мешает компании дальше нанимать художников и сценаристов.

У себя в микроблоге Винке добавил, что студия использует ИИ лишь на самом раннем этапе разработки — при изучении референсов, для создания «грубых набросков, которые затем заменяем оригинальными эскизами».

«Мы наняли творческих людей за их талант, а не способность выполнять то, что говорит машина. Но они могут экспериментировать с этими инструментами, чтобы облегчить себе жизнь», — заключил Винке.