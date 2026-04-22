2025-й стал годом исторического роста мировой солнечной энергетики, но с одной оговоркой

Согласно данным Международного агентства по энергетике (EIA), выработка солнечной энергии в 2025 году превысила 2700 ТВт·ч, что более чем в два раза превышает показатель трёхлетней давности и составляет свыше 8 % глобального производства электроэнергии. В обычных обстоятельствах это стало бы первым и чистым триумфом солнечной генерации. Однако подобное уже было в недавней истории человечества, когда экономика возрождалась после кризисов.

Аналитики не скрывают, что в посткризисный период восстановления мировой экономики, в частности после пандемии COVID-19, возобновляемая энергетика демонстрировала резкий рывок вперёд. Но тогда это означало лишь одно — традиционные ископаемые ресурсы не могли быть быстро востребованы в прежнем объёме. Это давало «зелёной» энергетике значительную фору и позволяло совершить скачок. По всей видимости, современная ситуация с блокадой Ормузского пролива также сыграет на руку возобновляемой энергетике, ограничив поставки и взвинтив цены на нефть и газ с Ближнего Востока, что в меньшей мере коснётся проектов ВИЭ.

Тем не менее, цифры говорят сами за себя — в 2025 году возобновляемые источники генерации с лидирующей солнечной выработкой закрыли более половины роста мирового энергопотребления, при этом одна только солнечная энергетика покрыла четверть прироста спроса на все виды энергии и более двух третей увеличения спроса только на электроэнергию. Была надежда, что солнечная энергетика покроет весь прирост спроса на электричество, но пока этого не произошло. Зафиксированный в 2025 году прирост выработки солнечной энергии по сравнению с 2024 годом составил 600 ТВт·ч.

Что не менее важно, быстро растут установленные мощности аккумуляторов для хранения и распределения электричества в часы спада генерации ВИЭ. В Калифорнии, например, аккумуляторов уже почти хватает для закрытия суточных потребностей в электричестве за счёт возобновляемых источников энергии. В целом, мощности аккумуляторных батарей в 2025 году выросли на 40 % и достигли 110 ГВт — это больше, чем прирост выработки от сжигания природного газа за тот же период. Общая установленная ёмкость батарей превысила достигнутый пять лет назад уровень в десять раз, что стало решающим подспорьем для более эффективной утилизации солнечной энергии.

Как и ожидалось, 60 % мирового прироста возобновляемой энергетики в 2025 году обеспечил Китай. Это автоматически привело к снижению использования угля для выработки электроэнергии в этой стране, хотя в предыдущие годы на фоне энергетических кризисов Китай построил серию новых угольных электростанций. В Европейском союзе доля угля в производстве электроэнергии впервые в истории опустилась ниже 10 %. Ядерная энергетика осталась практически стабильной: глобально добавлено и выведено по 3 ГВт мощностей, при этом Китай начал строить новые атомные станции общей мощностью 12 ГВт (9 из 10 запланированных в мире новых реакторов).

Глобальный спрос на электроэнергию в 2025 году рос в два раза быстрее, чем общий спрос на энергию, что аналитики назвали началом «Эры электричества». Потребление природного газа увеличилось на 1 % (из-за аномально холодной зимы), угля — на 0,4 %, нефти — на 0,7 %. Выбросы углерода выросли всего на 0,4 % и достигли рекордного уровня, однако при этом замедление роста выбросов наблюдается третий год подряд — во многом благодаря возобновляемым источникам энергии.

«Зелёные» технологии, внедрённые с 2019 года (возобновляемые источники, электромобили, тепловые насосы и ядерные реакторы), вытеснили около 7 % использования ископаемого топлива и снизили выбросы на 8 % по сравнению с прогнозируемыми значениями. Например, в плане потребления угля это было бы эквивалентно полному отказу от его сжигания в Индии в 2025 году, которая является крупнейшим в мире потребителем этого ресурса.

В 2026 году электрификация мировой экономики и жизни людей продолжится. С одной стороны, это уже устоявшийся процесс, с другой — к этому неизбежно подтолкнёт кризис на Ближнем Востоке. При этом солнечная генерация продолжит наращивать свою долю в энергетике как наиболее простой способ решить проблему нехватки электроэнергии в краткосрочной перспективе и продолжит устанавливать новые рекорды.