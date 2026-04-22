«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта

Google анонсировала внедрение новых ИИ-функций в «Google Карты» и другие свои геосервисы, ориентированные на корпоративных пользователей. Обновления, представленные на конференции Cloud Next в Лас-Вегасе на этой неделе, существенно расширят возможности визуализации и анализа данных картографической платформы.

Одна из ключевых новинок, получившая название Maps Imagery Grounding, позволит бизнес-клиентам генерировать реалистичные сцены в Google Street View для визуализации проектов, таких как кинодекорации или строительные площадки. Для этого, как отмечает TechCrunch, пользователям достаточно ввести текстовый запрос на платформе Gemini Enterprise Agent Platform, которая создаст нужное изображение за считанные секунды. Кроме того, компания добавила инструмент Aerial and Satellite Insights, который позволяет анализировать спутниковые снимки из «Google Планета Земля» с использованием облачного хранилища BigQuery от Google.

Помимо этого, были запущены две новые ИИ-модели Earth AI Imagery, предназначенные для помощи в геопространственном анализе. Системы обучены распознавать конкретные объекты на изображениях, включая мосты, дороги и линии электропередач. Ранее компаниям приходилось тратить месяцы на создание и обучение собственных ИИ-систем для подобных задач, теперь же бизнесу не потребуется разрабатывать такие системы с нуля.

По заявлению Google, новые инструменты «откроют совершенно иные возможности для бизнеса, аналитиков данных и градостроителей, упрощая процессы мониторинга окружающей среды и реагирования на чрезвычайные ситуации». Примечательно, что партнёрами платформы Earth AI уже выступают Airbus и Бостонская детская больница (Boston Children's Hospital), которые используют технологию для экологического мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.