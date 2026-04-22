3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Стартап Миры Мурати закупил у Google мощ...
реклама
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов

Стартап Thinking Machines Lab бывшего топ-менеджера OpenAI Миры Мурати (Mira Murati) заключил с Google соглашение на сумму в несколько миллиардов долларов на использование облачной инфраструктуры Google Cloud для обучения и развёртывания моделей искусственного интеллекта, в том числе на системы с передовыми ускорителями Nvidia GB300.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Google активно сотрудничает с разработчиками ИИ, предлагая облачную инфраструктуру с другими своими сервисами: хранилищем данных, движком Kubernetes и СУБД Spanner. Ранее Thinking Machines заключила партнёрское соглашение с Nvidia, предусматривающее инвестиции от производителя чипов; с поставщиком облачных услуг компания заключила соглашение впервые. Сделка не носит эксклюзивного характера, поэтому компания Миры Мурати может заручиться поддержкой и других провайдеров.

Мурати ушла из OpenAI и в феврале 2025 года запустила стартап Thinking Machines, который привлёк инвестиции на сумму $2 млрд при оценке $12 млрд. Компания сообщила, что занимается разработкой продуктов в области ИИ, но не уточняла, о чем идёт речь. В октябре минувшего года она, однако, анонсировала инструмент под названием Tinker, который автоматизирует создание передовых моделей ИИ.

В пресс-релизе Google отметила, что может поддерживать рабочие нагрузки стартапа для задач обучения с подкреплением — этот подход помог несколькими крупным игрокам, в том числе Google DeepMind и OpenAI, добиться прорывов в лабораториях. Это значит, что Thinking Machines также заинтересована в этой ресурсоёмкой технологии. Стартап стал одним из первых клиентов Google Cloud, получивших доступ к системам на основе ИИ-ускорителей Nvidia GB300, которые обеспечивают двухкратный прирост скорости обучения по сравнению с ускорителями предыдущего поколения. «Google Cloud дал нам возможность работать с рекордной скоростью и с необходимой нам надёжностью», — заявил представитель Thinking Machines Майл Отт (Майл Отт).

Теги: thinking machines lab, google cloud platform, ии
thinking machines lab, google cloud platform, ии
Яндекс.Метрика

window-new
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 2 ч.
