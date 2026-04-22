Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence

Google анонсировала единый сервис на основе искусственного интеллекта Workspace Intelligence, предлагающий полную интеграцию в пакет рабочих приложений; а также восьмое поколение TPU — ускорителей искусственного интеллекта, которые теперь представлены моделями для обучения и инференса ИИ.

Система Workspace Intelligence призвана анализировать «сложные семантические связи» между данными, представленными в Gmail, «Google Документах» и других приложениях семейства Workspace, учитывая соавторов активных проектов и прочей специфичной для компании информации. Сервис занимается сбором данных самостоятельно, устраняя контекстные барьеры, чтобы предоставить пользователю всё необходимое в тот момент, когда он намерен предпринять какое-либо действие.

Используя систему логического мышления Gemini, служба Workspace Intelligence знает, что необходимо пользователю в текущий момент. Учитывая прошлые рабочие и коммуникационные модели, она изучает уникальный стиль работы каждого пользователя, его голос и предпочтения в форматировании данных, подстраивая генерируемый контент под манеру пользователя. В качестве источников данных выступают заметки совещаний, электронные письма и сохранённые файлы. Поддерживается подключение внешних сервисов, в том числе Asana, Jira и Salesforce.

На основе службы обеспечивается работа функций AI Inbox и AI Overviews в Gmail, а также нового сервиса Ask Gemini в Google Chat: пользователю достаточно сформулировать рабочую цель, Gemini выполнит задачу в фоновом режиме и предоставит результат в интерфейсе чата. В «Google Документах» Workspace Intelligence может создать инфографику, опираясь на данные о бизнесе пользователя, подготовить несколько изображений в едином стиле и отредактировать документ на основе оставленных комментариев. В «Google Презентациях» служба проводит контекстный анализ и представляет слайды в соответствии с фирменным стилем компании; «Google Таблицах» она заполняет данные, получив их в диалоговом интерфейсе.

TPU 8t (слева) и TPU 8i (справа)

Google также анонсировала восьмое поколение ИИ-ускорителей TPU (Tensor Processing Units) — они теперь разделяются на архитектуры для обучения и развёртывания моделей ИИ. Предназначенные для обучения TPU 8t обеспечивают в 2,8 раза улучшенное соотношение цены и производительности по сравнению с ускорителями предыдущего поколения. В одном суберблоке теперь могут быть до 9600 чипов и 2 Пбайт общей высокоскоростной памяти с удвоенной по сравнению с предыдущим поколением пропускной способностью между чипами. Технология TPUDirect позволяет десятикратно ускорить обмена данными, предлагая прямое соединение TPU с накопителями. В одном логическом кластере можно установить до 1 млн чипов за счёт сетевой архитектуры Virgo Network, библиотеки JAX и координирующего приложения Pathways.

Для инференса, то есть развёртывания уже обученных ИИ-моделей, предназначается чип TPU 8i, который предлагает улучшенную на величину до 80 % производительность на доллар по сравнению с ускорителями предыдущего поколения. Он позволяет при тех же затратах обслуживать вдвое больший объём клиентов. TPU 8i располагает 288 Гбайт высокоскоростной памяти и 384 встроенной SRAM — втрое больше, чем у предыдущего поколения. Google удвоила количество физических хостов центрального процессора, перейдя на собственные Arm-чипы Axion; и использовала архитектуру неоднородной памяти NUMA. Компания оптимизировала ускорители для моделей класса Mixture of Experts (MoE), удвоив пропускную способность межсоединений до 19,2 Тбит/с. Новая архитектура Boardfly помогла снизить максимальный диаметр сети более чем на 50 %. А блок Collectives Acceleration Engine (CAE) помог разгрузить основной ускоритель, сократив задержку на кристалле на величину до пяти раз.

Материалы по теме
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов
Alphabet ведёт переговоры с Marvell о разработке двух ИИ-чипов для инференса
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее
Anker представила ИИ-аудиочип Thus — он дебютирует во флагманских наушниках Soundcore
SK hynix построит фабрики по упаковке памяти HBM в США и Южной Корее
Флорида расследует пособничество ChatGPT массовой стрельбе в университете
Теги: google, workspace, tpu
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае с размахом вернули к жизни технологии стабилизации энергосетей вековой давности
CATL представила LFP-аккумулятор 3-го поколения: почти полная зарядка за шесть минут
В ближайшие годы человек станет «ходячим суперкомпьютером» с ИИ
Кинотеатр дома: TCL X11L — огромный флагманский телевизор с передовой подсветкой SQD-Mini LED
«Мы снова изменим мир»: будущий гендир Apple Тернус пообещал впечатляющие устройства и сервисы
«Мы получили Black & White 3 раньше GTA VI»: в раннем доступе Steam стартовал симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable 22 мин.
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 скоро выйдет из тени и получит дату релиза 2 ч.
В Steam и на консолях стартовала закрытая «бета» амбициозного ролевого боевика The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect — 35 минут геймплея 3 ч.
Первая за 25 лет новая игра о приключениях разумного дельфина Экко войдёт в сборник Ecco the Dolphin: Complete — подробности «правильного ремастера» 3 ч.
«Google Карты» скоро получат мощную порцию искусственного интеллекта 4 ч.
Паранормальный экшен Control теперь доступен на iPhone и iPad — с переработанным управлением и не только 4 ч.
В популярном ИИ-протоколе нашли критическую уязвимость — отвечающая за него Anthropic ничего исправлять не будет 4 ч.
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС 5 ч.
Google Chrome начнёт показывать созданные ИИ картинки на разных сайтах, но непонятно зачем 7 ч.
Дизельпанковый эвакуационный шутер Marauders готовится к перерождению после двух лет простоя в раннем доступе Steam 7 ч.
Google представила пару ИИ-чипов TPU 8 с упором на эффективность и комплексный ИИ-сервис Workspace Intelligence 13 мин.
Начались продажи флагманского процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache за $899 16 мин.
Meta подала заявку на расширение кампуса в Эль-Пасо и анонсировала 28-й по счёту дата-центр в США — в Талсе 2 ч.
Стартап Миры Мурати закупил у Google мощности для обучения ИИ на несколько миллиардов 4 ч.
Asus перестала выпускать смартфоны, но готовит большой планшет 4 ч.
Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам 5 ч.
Гигантская звезда заставила джет чёрной дыры трепетать как пламя свечи на ветру 6 ч.
ЕС всё-таки разрешит несъёмные батареи в смартфонах, но будут лазейки 6 ч.
«Джеймс Уэбб» построил первый полный спектр колец Урана и указал на неизвестные луны 6 ч.
Meta зарезервировала 100 ГВт·ч ёмкости для хранения энергии на базе инновационных накопителей Noon Energy 6 ч.