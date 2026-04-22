РКН лишил лицензий почти 2000 операторов связи

Роскомнадзор отозвал 1967 разрешений у компаний, предоставляющих услуги связи, пишет Comnews со ссылкой на регулятора. Решения были вынесены в соответствии с первой статьёй 39-го федерального закона «О связи». Закон позволяет аннулировать лицензии в случае невыполнения операторами связи установленных отраслевых требований.
Основной причиной отзыва лицензий стало игнорирование операторами обязательств по предоставлению отчётности. Компании либо не направляли необходимые данные о своей деятельности, либо предоставляли неполную или недостоверную информацию, что является прямым нарушением условий выданных разрешений.
Согласно статистике ведомства, наибольшее количество отозванных лицензий приходится на Москву и Московскую область — 286 у 42 операторов. На втором месте по этому показателю находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, где было отозвано 42 разрешения у 15 провайдеров. В Краснодарском крае аннулировано 33 лицензии у 11 организаций, в Иркутской области — 16 у 9, а в Свердловской области — 13 у 6 операторов.
Среди компаний, понёсших наибольшие потери в виде отозванных лицензий, выделяются «Бридж Телеком», «Озон Телеком», «Информационный центр», «Аффло», «Инфоспектр», «Экосистем», «Ладья», «Медиа-Групп „Регион“» и «Ресурстранзит». Каждая из этих компаний лишилась по семь лицензий. За ними следуют ТЛК с шестью отзывами и «Синтез Телеком» с четырьмя.
Ранее сообщалось о дискуссиях между Минцифры и участниками рынка относительно новых правил выдачи лицензий на предоставление услуг связи. В частности, обсуждается ужесточение требований к лицензированию. Например, предлагается ввести три типа лицензий, стоимость получения которых в зависимости от категории может составить от 1 млн до 50 млн руб. Также предлагается не выдавать такие разрешения индивидуальным предпринимателям. За повторное грубое нарушение условий лицензии оператора предлагается лишать её без решения суда, а бенефициары компании не смогут получить новую в течение следующих 10 лет.
