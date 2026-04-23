Мегафабрика Terafab Илона Маска будет выпускать чипы по ангстремному техпроцессу Intel 14A

В этом месяце стало известно, что Intel поможет компаниям SpaceX и Tesla освоить массовый выпуск чипов на их совместном предприятии Terafab, которое будет построено в Техасе. На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) добавил, что Terafab собирается использовать для производства своих чипов технологию Intel 14A (14 ангстрем или 1,4 нм), которая к моменту запуска Terafab должна обрести «достаточную зрелость».

Как отмечает Bloomberg, из комментариев главы Tesla и SpaceX сложно понять, будет ли Tesla лицензировать технологию Intel 14A для использования на своём предприятии, либо Intel будет поставлять ей уже готовые кристаллы, изготовленные с использованием 14A на собственных предприятиях.

«Мы собираемся использовать Intel 14A, которая является передовой технологией, но по факту, ещё не готова полностью. Но если учесть, что к моменту выхода Terafab на нужный масштаб 14A уже может достичь приемлемой зрелости и готовности, такой шаг будет оправдан», — заявил Маск на квартальной конференции Tesla.

Кроме того, Tesla и SpaceX потратят $3 млрд на строительство исследовательского центра в Техасе, который будет располагать собственной экспериментальной производственной линией по изготовлению передовых полупроводниковых компонентов. Здесь будут обрабатываться от силы несколько тысяч кремниевых пластин в месяц, но площадка будет служить важным «трамплином» для масштабирования новых технологий и чипов на большой Terafab. К слову, в развитии последней главенствующую роль будет играть именно SpaceX. Скорее всего, это обусловлено заинтересованностью Маска в производстве большого количества ИИ-чипов для размещения в космосе центров обработки данных. В целом, Tesla увеличит капитальные затраты в текущем году на четверть до $25 млрд, поскольку прогресс в сфере ИИ стал для Маска приоритетом в развитии большинства принадлежащих ему компаний.

Без Terafab, как добавил Маск, «мы не видим возможности получить достаточно чипов для ИИ, учитывая ту скорость, с которой развивается отрасль». Он также похвалил команду Intel и главу компании Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), но представители последней традиционно отказались от комментариев относительно своих будущих клиентов на техпроцесс 14A. Сама Intel будет отчитываться о результатах квартала завтра, и соответствующий вопрос наверняка будет затронут аналитиками при общении с руководством корпорации.