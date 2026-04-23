Американцы потребовали от Nintendo вернуть им то, что они переплатили из-за трамповских пошлин

Двое граждан США подали коллективный иск в отношении филиала Nintendo of America — компанию обвинили в намерении присвоить себе возмещение, которое должны ей выплатить власти страны за незаконно наложенные пошлины. Истцы представляют интересы всех жителей США, которые приобретали продукцию Nintendo в период с февраля 2025 по февраль 2026 года.

В феврале Верховный суд США постановил, что президент страны Дональд Трамп (Donald Trump) незаконно ввёл пошлины, сославшись на «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях», и предписал властям вернуть все изъятые на этом основании средства. В минувший понедельник, 20 апреля 2026 года, власти страны запустили онлайн-портал для импортёров и таможенных брокеров, где можно подавать запросы на возврат пошлин — решение вопроса займёт от 60 до 90 дней, и сейчас процесс возврата только начался. По состоянию на 4 марта более 330 тыс. импортёров заплатили в общей сложности $166 млрд.

В марте Nintendo подала в суд на США с требованием полного возврата средств и вынесения судебного запрета, который не позволил бы правительству США удержать часть из них. Податели коллективного иска против Nintendo, однако, напомнили, что японский производитель игровой продукции ранее повысил на неё цены, переложив тем самым экономическое бремя пошлин на потребителей. Они также указали, что компания не взяла на себя юридического обязательства вернуть потребителям деньги, которые они переплатили. Компания по их версии, совершила недобросовестные действия в три этапа: повысила цены из-за таможенных пошлин, не сообщила о своём намерении потребовать их возмещения, а также решила удержать возмещение, хотя ранее переложила эти расходы на потребителей.

В апреле 2025 года Nintendo повысила цены на аксессуары для новой приставки Switch 2. В мае президент компании Шунтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) открыто заявил инвесторам, что в случае введения пошлин они будут признаны издержками, и их включат в цену продукции. А в августе Nintendo подняла цены на консоль Switch первого поколения на величину от $30 до $50 в зависимости от модели. Истцы требуют «возврата всех незаконно полученных ответчиком средств».

Примечательно, что даже если администрация Трампа произведёт все предписанные судом возмещения, проблема с пошлинами не исчезнет. Проиграв в Верховном суде, президент снова ввёл пошлину в размере 10 %, на этот раз сославшись на «Закон о торговле» от 1974 года. Власти штатов подали иски, чтобы заблокировать это решение, но судебные разбирательства снова займут какое-то время.