Китайская Xpeng намерена наладить массовый выпуск летающих авто в 2027 году

Китайский производитель электромобилей Xpeng уже в следующем году планирует начать крупномасштабный выпуск «летающих» машин, а человекоподобные роботы начнут в массовом порядке сходить с его конвейера в IV квартале текущего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на президента компании Брайана Гу (Brian Gu).

«Огромный потенциал» глава Xpeng видит в сотрудничестве с немецким автопроизводителем Volkswagen, который в марте запустил серийное производство первого электромобиля, разработанного совместно с китайским партнёром. Xpeng уже получила более 7000 заказов на летающие автомобили, и большинство из них поступили из Китая, где сейчас проводится процедура получения разрешений от регулятора в авиационной отрасли.

В этом году компания начнёт испытывать роботакси — в качестве площадки выбран южнокитайский город Гуанчжоу; а 2027 год господин Гу назвал «критическим» для «испытаний по всему миру с партнёрами». В ближайшие год или полтора компания намеревается выпустить от нескольких сотен до нескольких тысяч роботакси.

Человекоподобные роботы на начальном этапе будут использоваться в качестве администраторов или в продажах при взаимодействии с клиентами. А в ближайшие 10–20 лет направление робототехники, считает президент, станет крупнее, чем подразделение по производству транспортных средств, потому что «в нашей жизни будет больше вариантов применения человекоподобных роботов».

Xpeng расширила свою деятельность за рубежом, и в настоящий момент компания обозначила своё присутствие примерно в 60 странах. На зарубежные рынки в прошлом году пришлись около 10 % объёма продаж и около 15 % выручки. В ближайшие 5–10 лет «более 50 % выручки должно поступать из-за пределов Китая», добавил Брайан Гу.