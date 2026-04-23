Сегодня 23 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Робот впервые начал обыгрывать профессио...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Робот впервые начал обыгрывать профессионалов в настольный теннис — это Ace от Sony

Созданный компанией Sony робот Ace стал первым, который оказался способен на равных сражаться в настольный теннис с игроками высокого класса и даже побеждать в матчах, проводимых по официальным правилам Международной федерации настольного тенниса (ITTF), сообщил ресурс Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Источник изображения: Sony AI

«В отличие от компьютерных игр, где предыдущие системы ИИ превосходят экспертов-людей, физические виды спорта, такие как настольный теннис, и игры в реальном времени остаются серьёзной нерешенной проблемой из-за требований к быстрому, точному и враждебному взаимодействию вблизи препятствий и на грани времени реакции человека», — сообщил автор исследования Петер Дюрр (Peter Dürr), директор Sony AI Zurich и руководитель проекта Ace в подразделении Sony AI.

Он добавил, что целью проекта было не только научить робота игре, но и получить представление о том, как роботы могут воспринимать, планировать и действовать с человекоподобной скоростью и точностью в динамичной среде.

Исследователи разработали роботизированную платформу с восемью суставами: три — для контроля положения ракетки, два — для её ориентации и три — для обеспечения скорости и силы удара. Координированные действия робота обеспечивает сложная система технического зрения, состоящая из девяти традиционных камер, окружающих стол, которые могут определять положение мяча в трёхмерном пространстве, и трёх «систем управления взглядом», измеряющих угловую скорость и вращение мяча, чтобы точно рассчитать его траекторию.

Согласно исследованию, во время тестовых матчей в апреле 2025 года робот выиграл три из пяти матчей против элитных игроков (спортсменов с более чем 10-летним стажем тренировок) и проиграл два матча профессиональным игрокам, регулярно выступающим в профессиональных лигах.

Маюка Таира (Mayuka Taira), профессиональная теннисистка, проигравшая матч роботу в декабре прошлого года, заявила, что его сильные стороны заключаются в том, что его действия очень трудно предугадать, и он не проявляет эмоций.

«У Ace есть сверхчеловеческая способность считывать вращение входящих мячей и сверхчеловеческая скорость реакции. Поскольку он учится играть, не наблюдая за игрой людей, а тренируется самостоятельно в симуляции, он также реагирует иначе, чем игроки-люди, и создает неожиданные ситуации», — отметил Дюрр. «В то же время профессиональные спортсмены очень хорошо умеют адаптироваться к сопернику и находить его слабые места, и это та область, над которой мы работаем», — добавил он.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ии, робот, sony
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
