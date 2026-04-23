С помощью дефицита памяти Kioxia ворвалась в десятку самых дорогих компаний Японии

Kioxia впервые вошла в десятку крупнейших японских компаний по рыночной капитализации — подорожанию акций способствовал мировой дефицит чипов памяти и сопутствующий ему рост цен на эту продукцию.

На момент закрытия торгов рыночная капитализация Kioxia достигла 19,3 трлн иен ($121 млрд), что позволило производителю подняться на десятое место — ещё в конце минувшего года она занимала 43-е. Только за сегодня рост её акций составил 1,7 % на фоне общего подорожания ценных бумаг компаний из сферы искусственного интеллекта; к настоящему моменту биржевые активы Kioxia достигли максимального значения с момента первичного размещения её акций в декабре 2024 года.

По всему миру установился высокий спрос на чипы памяти NAND, которые используются в серверах для систем ИИ — американские технологические гиганты наращивают свои инвестиции в этот сегмент рынка, способствуя росту акций таких производителей, как Sandisk и Samsung. С начала года акции Kioxia показали более чем трёхкратный рост, в результате чего её рыночная капитализация превысила показатели торговой компании Mitsubishi Corp., кредитной организации Mizuho Financial Group Inc. и оборонного подрядчика Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

По итогам текущего финансового года, который закончится в марте, чистая прибыль Kioxia увеличится в пять раз и составит 2,5 трлн иен ($15,66 млрд), гласят прогнозы аналитиков. В результате она станет второй по прибыльности японской компанией после Toyota. При этом коэффициент соотношения цены акций к прибыли сейчас составляет менее восьми, что указывает на восходящий тренд, то есть ценные бумаги Kioxia ещё продолжат рост. Среди розничных трейдеров и хедж-фондов акции компании пользуются популярностью из-за высокой волатильности.