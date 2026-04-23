Google рассказала о планах превратить Chrome в «автоматический браузер» для корпоративных пользователей, способный принять на себя часть их рабочих задач, а также повысить безопасность.

«Автоматический браузинг» на основе помощника с искусственным интеллектом Gemini предусматривает анализ контекста в открытых вкладках браузера и совершение различных действий: бронирование при планировании поездок, ввод данных, составление расписания встреч и решение прочих задач, связанных с работой в интернете. Так, проанализировав файл в «Google Документах», браузерный ИИ-агент сможет самостоятельно внести информацию в CRM-систему; сравнить цены от поставщиков, чьи сайты открыты в соседних вкладках; извлечь ключевые данные со страницы конкурентов и сделать многое другое. Рабочие процессы по-прежнему потребуют участия человека — перед принятием окончательного решения пользователю придётся проверять данные и подтверждать ввод. Но и в этом виде, уверены в Google, система поможет ускорить выполнение однообразных утомительных задач, оставив человеку только «стратегическую работу».

На начальном этапе новая функция будет доступна только пользователям сервисов Workspace в США. Её можно будет активировать с помощью средств настройки групповой политики; подчёркивается, что запросы сотрудников организаций не будут использоваться для обучения ИИ. Рабочие процессы, которые используются наиболее часто, можно будет сохранять в качестве «навыков» (Skills).

Ещё одно важное нововведение — обнаружение несанкционированных инструментов ИИ на рабочем месте с помощью Chrome Enterprise Premium. Это могут быть скомпрометированные расширения браузера или другие сервисы ИИ, в том числе «аномальная активность агентов». Примечания к выпуску Chrome Enterprise будет дополнять служба «Сводка Gemini» (Gemini Summary) — она даст пояснения по критически важным изменениям, новыми политикам и прекращению поддержки отдельных инструментов, а также рекомендации по настройке новых параметров и проверке находящихся под управлением браузеров. Кроме того, расширится партнёрство с Okta в сфере обеспечения безопасности — новые функции помогут снизить угрозу перехвата сессий и обеспечат другие меры защиты; появится интеграция с Microsoft Information Protection (MIP), которая поможет организациям обеспечивать соблюдение согласованных политик безопасности.