Половину программного кода Google уже пишет ИИ — и его станет больше

Сервисы программирования с использованием искусственного интеллекта продолжают набирать популярность, и в наиболее успешном на этом рынке агенте Anthropic Claude Code компания Google увидела для себя угрозу, которой придётся противостоять. Поисковый гигант намерен улучшить внутренние средства ИИ-программирования, узнал The Information.

Источник изображения: Emile Perron / unsplash.com

Google решила сформировать «оперативную группу», в которую войдут исследователи и инженеры — им будет поручена разработка более совершенных ИИ-моделей для написания кода. Отдел возглавит Себастьян Боржо (Sebastian Borgeaud), инженер-исследователь из Google DeepMind, ранее курировавший направление предварительного обучения. В проекте также примут участие технический директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu) и соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin). В компании пришли к выводу, что новейшие модели Anthropic Claude Code превосходят аналоги Gemini, и это надо изменить.

Google займётся разработкой моделей ИИ для внутреннего использования, а также расширит возможности агентов. ИИ-модели для внутреннего употребления будут обучаться на собственной кодовой базе Google, что позволит инженерам компании повысить производительность труда, но выкладывать их в открытый доступ компания по той же причине не сможет.

Сейчас ИИ пишет до половины кода в проектах Google, и компания намеревается повысить его долю. Она будет отслеживать интенсивность использования внутренних средств написания кода, которые называются Jetski — поставлена задача выяснить, какие сотрудники пользуются им наиболее активно, проводить обучающие сессии и сформулировать требования к использованию для определённых задач. «Огромное распространение» этих средств наблюдается уже сейчас, подтвердил представитель Google и добавил: «Их применение значительно ускоряет разработку наших моделей и инструментов ИИ — мы по-настоящему на этом сосредоточены».

Теги: google, ии, программирование
