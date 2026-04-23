В Samsung и Noôdome обсудили перспективы ИИ в бизнесе

Представители Samsung совместно с сообществом Noôdome провели мероприятие «Наука и ИИ: технологический рубикон и новые инструменты для бизнеса», на котором обсудили перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес.

Одним из наиболее важных аспектов отрасли ИИ сегодня является успех открытых платформ, способных преобразить деятельность человека: после внедрения ИИ в научный процесс начнётся развёртывание этих решений в практических областях — в промышленности, экономике и госуправлении. Каждому специалисту станут доступны простые в обращении, но точные в работе инструменты, отметил академик РАН Арутюн Аветисян.

Руководители компаний ожидают, что ИИ поможет снизить затраты, но при этом повысит качество и ценность продукта — эти эффекты уже наблюдаются в сфере IT. Производительность труда здесь, по ощущениям разработчиков, с появлением ИИ выросла на 20–30%, но на практике подтверждается прирост на 2–4 %. Важнее смена качества рабочих процессов: ИИ берет на себя рутинные задачи, а у человека высвобождаются ресурсы для творческого направления. Повышается качество тестирования, а с ним — и готового продукта, обратила внимание руководитель образовательных проектов Кампуса инноваций Samsung Светлана Юн.

Нельзя пренебрегать и аспектами безопасности, которые в мире с ИИ выходят за рамки киберугроз. Так, при работе систем автопилота по-прежнему требуется присутствие человека за рулём, способного в экстренной ситуации перехватить управление. Участие человека может понадобиться и при подтверждении транзакций через биометрию — он сможет подтвердить, что доступ к системе не пытается получить дипфейк.

Технологии ИИ востребованы и в обучении, но молодым специалистам необходим практический опыт. Работодатели всё меньше заинтересованы в начинающих инженерах, которые, в свою очередь, без практики не смогут вырасти до «мидлов» и «сениоров». ИИ обещает трансформировать и систему среднего образования. Уже сейчас он способен выполнять задачи ассистента учителя, помощника, подсказчика для учащегося. Кроме того, школа должна выполнять функцию социального и ценностного центра, а не только проводника информации.