Режиссёр Escape from Tarkov объяснил, чем Fragmentary Order отличается от Arc Raiders — эвакуационного шутера для «казуальных людей»

Глава Battlestate Games и руководитель разработки Escape from Tarkov Никита Буянов в интервью GamesBeat поделился подробностями хардкорного научно-фантастического мультиплеерного шутера Fragmentary Order.

Напомним, Fragmentary Order создаётся новым коллективом Буянова, не связанным с Battlestate — Rant Gaming Studios (насчитывает около 130 ветеранов игровой индустрии и кинопроизводства), — и издаётся новой компанией Cor3.

По словам Буянова, команда на 98 % новая (три−четыре консультанта от Escape from Tarkov). Fragmentary Order разрабатывается уже около двух лет и находится в активном производстве порядка года.

Несмотря на наличие механик эвакуационных шутеров, популяризированных Escape from Tarkov, Буянов утверждает, что в Fragmentary Order они не будут основными, в связи с чем игра — боевой симулятор следующего поколения.

«Это эвакуационный шутер для казуальных людей, — заявил Буянов про мультиплеерный боевик Arc Raiders от Embark Studios. — Для нас это не вариант. Мы хотим самый мучительный, требовательный и богатый [игровой] опыт».

Буянов также подтвердил, что в основе Fragmentary Order лежит движок Unreal Engine 5, игра предложит карты втрое−вчетверо больше, чем в Escape from Tarkov (заявлен транспорт), а насчёт космических боёв руководитель пока не уверен.

Fragmentary Order выйдет на PC. Сроков релиза нет, но первые публичные тестирования планируются в 2026 году. Обещают твёрдую научную фантастику, детальную индивидуализацию оружия и глубокую проработку мира.