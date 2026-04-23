реклама
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple

Гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) назвал неудачный запуск службы Apple Maps в 2012 году своей «первой по-настоящему большой ошибкой» на посту главы компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg в отчёте о встрече с преемником Кука Джоном Тернусом (John Ternus), состоявшейся 21 апреля.

Источник изображения: apple.com

В приложении Apple Maps неверно указывались ориентиры, приводились ошибочные указатели, а пользовательский интерфейс платформы значительно уступал «Google Картам». «Продукт не был готов — мы решили, потому, что больше тестировали функции локально», — рассказал Тим Кук сотрудникам компании. Но провал он назвал «ценным», напомнил, что извинился перед пользователями и предложил им устанавливать конкурирующие навигационные приложения.

«Мы извинились за это и сказали: „Пользуйтесь вот этими другими приложениями. Они лучше нашего“. И это было своего рода смирением. Но для наших пользователей это было правильное решение. И это пример того, как мы делаем пользователя главным при принятии нами решений. Теперь у нас лучшее картографическое приложение на планете. Мы изучили принципы сохранения данных и поступили совершенно правильно, допустив ошибку», — рассказал об инциденте Тим Кук. По итогам инцидента были приняты непростые кадровые решения — близкий соратник Стива Джобса (Steve Jobs) Скотт Форстолл (Scott Forstall), занимавший пост главы отдела ПО был уволен.

Проектом наибольшей гордости Тим Кук назвал Apple Watch и тот факт, что его связанные со здравоохранением функции постоянно расширяются. Он вспомнил, как впервые получил сообщение от покупателя, что устройство спасло ему жизнь. И признал, что допустил на посту гендиректора Apple немало ошибок, хотя больше никакой конкретики не привёл. Должность главы компании он занял в августе 2011 года, а 1 сентября 2026 года это место займёт Джон Тернус.

Теги: apple, apple maps, тим кук
