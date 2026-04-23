«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом

Разработчики из финской студии Housemarque (Returnal, Nex Machina) совместно с издательством Sony Interactive Entertainment опубликовали новый трейлер научно-фантастического экшена Saros. Ролик посвящён его скорому релизу, намеченному на конец апреля.

Действие Saros развернётся на изменчивой планете Каркоса, оказавшейся под воздействием зловещего затмения. Главный герой — Арджун Деврадж, воин Солтари, который занимается исследованием ключевой локации и пытается найти близкого ему человека.

Ключевая механика Saros называется «Второй шанс» — она может возродить игрока после первой смерти, что позволит тому мгновенно вернуться в бой. Занимаясь исследованием планеты, протагонист будет вступать в бой, используя высокотехнологичное оружие и парируя атаки противника в «плавном боевом танце».

В комментариях под свежим трейлером фанаты творчества Housemarque оставили множество восторженных комментариев и все как один дали понять, что с нетерпением ждут релиза. «Игра года грядёт», — написал michaelmyersplays4992.

Saros выйдет 30 апреля эксклюзивно на PS5. Базовую версию игры будут продавать за $70, расширенное издание (с тремя косметическими предметами и доступом за 48 часов до релиза) обойдётся на $10 дороже.

Теги: housemarque, sony interactive entertainment, экшен
