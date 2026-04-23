реклама
Евросоюз принуждает Google открыть Android для конкурентов Gemini

Google столкнулась с усилением давления со стороны Евросоюза с требованием разрешить конкурирующим ИИ-помощникам доступ к ключевым функциям операционной системы Android, таким как голосовое управление и инструменты поиска. В случае отказа Google регуляторы ЕС угрожают официальным расследованием и финансовыми санкциями.

Регуляторы Евросоюза требуют от Google снять барьеры для конкурирующих ИИ-помощников на устройствах Android, что, по мнению компании, может «поставить под угрозу конфиденциальность пользователей, безопасность и инновации».

По словам осведомлённых источников, европейские надзорные органы требуют от Google предоставить таким приложениям, как ChatGPT и Claude, доступ к функциям Android, аналогичный сервису Google Gemini. Этот процедурный шаг предпринят в рамках «Закона ЕС о цифровых рынках», который устанавливает ряд правил для крупных технологических компаний.

Google Gemini имеет доступ к основным функциям Android, включая интеграцию и взаимодействие с рядом приложений. Регуляторы ЕС в своих документах подробно описывают уровень доступа к функциям Android для сторонних приложений, вплоть до возможности их интеграции с другим программным обеспечением Android.

Google уже была оштрафована ЕС на общую сумму около €9,5 млрд за злоупотребление своим доминирующим положением.

Теги: google, android, gemini, евросоюз, регуляторы
