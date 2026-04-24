Rivian запустила производство электрического внедорожника R2 — первый экземпляр уже сошёл с конвейера

Компания Rivian официально запустила серийное производство электрического внедорожника R2 на своём заводе в Нормале (США). Первый автомобиль, сошедший с конвейера, лично протестировал генеральный директор бренда Эр-Джей Скариндж (RJ Scaringe).

Как сообщает Engadget, запуск состоялся после того, как на прошлых выходных торнадо повредил складское и логистическое здание предприятия компании. Однако, чтобы также успокоить встревоженных клиентов и инвесторов, в пресс-релизе Скариндж назвал запуск производства поводом для большой радости. Правда, по словам финансового директора Rivian Клэр Макдоно (Claire McDonough), клиенты смогут приступить к настройке конфигурации своих заказов только в июне. Кроме того, по данным Electrek, первые экземпляры, которые сейчас сходят с линии, достанутся не покупателям, а сотрудникам самой Rivian.

Покупателям, которые ожидали приобрести базовую версию R2 за $45 000, придётся запастись терпением, так как эта модификация появится только в конце 2027 года. Первыми же этой весной на рынок выйдут комплектация Launch Package, цена которой стартует от $57 990, за ней в конце 2026 года последует версия Premium стоимостью от $53 990, а в первой половине 2027 года поступит в продажу вариант Standard с задним приводом и увеличенным запасом хода за $48 490.

Сама модель R2 была впервые представлена в 2024 году как более компактная и лёгкая альтернатива флагманскому R1, которая может составить конкуренцию Tesla Model Y. Все версии нового двухрядного внедорожника способны проезжать не менее 300 миль (примерно 482 км) на одном заряде батареи. Автомобили оснащены штатным портом зарядки NACS и могут восполнить запас энергии с 10 до 80 % менее чем за полчаса при использовании быстрой зарядки (DC).

Теги: rivian r2, электромобиль, сша
