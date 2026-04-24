Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365

Помощник с искусственным интеллектом Copilot стал доступным для всех пользователей офисного пакета Microsoft 365, сообщил софтверный гигант. ИИ-агент может выполнять многоэтапные действия в документах Word, Excel и PowerPoint, оставляя пользователю возможность контролировать процесс.

Когда ИИ-помощник Copilot только появился, рассказали в Microsoft, лежащие в его основе модели были ещё недостаточно мощными, чтобы управлять приложениями. Он мог только отвечать на вопросы, но делать что-то был неспособен. За последний год технологии ИИ совершили значительный скачок в этом направлении, и теперь Copilot способен вносить многоэтапные правки, исходя из намерений пользователя. Он понимает всю глубину сводных таблиц Excel, пользуется анимацией в PowerPoint и цитатами в Word.

Пользователь сохраняет полный контроль в процессе работы Copilot — он имеет возможность просматривать изменения, сохранять необходимое и видит, что его предпочтения относительно структуры, стиля и брендинга в документе учитываются. Контекстный механизм Work IQ помогает Copilot ориентироваться в намерениях пользователя, генерировать более качественные и востребованные материалы, а также проводить анализ данных. Основу ИИ-помощника составляет набор моделей ИИ, адаптированных для работы и решения определённых задач — их можно выбирать вручную. Наконец, Microsoft постаралась обеспечить единообразие средств Copilot в Word, Excel и PowerPoint, сохранив при этом уникальность каждого приложения.

В дальнейшем разработчик намерен наращивать набор функций Copilot и повышать точность работы ассистента. Упростится механизм предварительного просмотра изменений, пользователь сможет отслеживать каждую правку и её причину и производить тонкую настройку результатов. Наконец, единообразие Copilot продолжит совершенствоваться. ИИ-агент доступен как стандартная функция для подписчиков Microsoft 365 Copilot, Premium, Personal и Family.