Intel заявила, что без оптимизаций игры теряют до 30 % производительности

Недостаточно высокая производительность в играх не всегда вызвана низкой мощностью процессора, заявил в недавнем интервью вице-президент Intel Роберт Халлок (Robert Hallock). Оптимизация ПО значит для игр намного больше, чем считается.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Некоторые владельцы процессоров Intel, рассказал он, чтобы повысить скорость работы игр, отключают на процессорах эффективные E-ядра, хотя в действительности разница в скорости их работы по сравнению с производительными P-ядрами составляет около 1 %. Проблема в том, как современные разработчики ПО используют процессоры. На конечную производительность влияют не только сами игры, но также ОС, драйверы, прошивки и логика планирования.

Не будучи оптимизированными под определённые процессоры, игры могут терять в скорости от 10 % до 30 %, отметил господин Халлок. Разработчики, в частности, пренебрегают такими решениями как Thread Director — и даже бинарной оптимизацией кода. «И в плане производительности — да, можно ускорить игру за счёт более быстрой аппаратной части, но 10 %, 20 %, 30 % производительности всегда будет недоставать из-за того факта, что игра просто не оптимизирована для твоего процессора. Геймеры буквально просили меня: „Эй, не надо никакой программной оптимизации. Просто делайте быстрое оборудование“. А на самом деле они просили: „Эй, да нам просто не нужны 20 % скорости“. Серьёзно. Я таким заниматься не хочу», — рассказал Роберт Халлок.

На практике процессоры Intel уступают моделям серии AMD Ryzen X3D с дополнительным кешем в играх, хотя «синие» постоянно пытаются повысить производительность своих чипов программными методами. На следующий год и Intel готовит собственный вариант процессора с расширенным кешем — возможно, оптимизация потребуется и для него.

«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
Honor представила мощный игровой ноутбук Win H9 с шестёркой вентиляторов для тихой работы
Тим Кук рассказал, какой была его первая большая ошибка на посту главы Apple
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 22 мин.
Microsoft запускает «мягкие» сокращения: 7 % сотрудников досрочно отправят на пенсию 24 мин.
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google 30 мин.
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 2 ч.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 3 ч.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 3 ч.
Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей 4 ч.
Meta расширила родительский контроль на общение с ИИ — родители увидят темы бесед подростков за неделю 8 ч.
Совсем без Call of Duty подписчиков Game Pass в 2026 году не оставят 14 ч.
Microsoft Gaming в прошлом — игровое подразделение вернуло имя Xbox 14 ч.
В следующем десятилетии люди начнут жить и работать на Луне, пообещал глава стартапа Voyager Technologies 23 мин.
Tesla развернула ИИ-кластер Cortex 2 на территории Gigafactory в Техасе 58 мин.
Гибридная СХД TrueNAS V160 обеспечивает пропускную способность до 60 Гбайт/с 2 ч.
Porsche представила электрический Cayenne с мощностью до 1139 л. с. и разгоном до сотни за 2,4 с 2 ч.
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины 2 ч.
Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT дебютирует в мае и сможет разгоняться до 300 км/ч 2 ч.
Curator: количество DDoS-атак интенсивностью более 1 Тбит/с выросло в разы 2 ч.
Samsung создала переключаемый 2D/3D-дисплей — без очков и компромиссов 3 ч.
Смартфоны Huawei nova 15 и 15 Pro с усовершенствованными камерами поступили в продажу в России 3 ч.