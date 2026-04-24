Intel заявила, что без оптимизаций игры теряют до 30 % производительности

Недостаточно высокая производительность в играх не всегда вызвана низкой мощностью процессора, заявил в недавнем интервью вице-президент Intel Роберт Халлок (Robert Hallock). Оптимизация ПО значит для игр намного больше, чем считается.

Некоторые владельцы процессоров Intel, рассказал он, чтобы повысить скорость работы игр, отключают на процессорах эффективные E-ядра, хотя в действительности разница в скорости их работы по сравнению с производительными P-ядрами составляет около 1 %. Проблема в том, как современные разработчики ПО используют процессоры. На конечную производительность влияют не только сами игры, но также ОС, драйверы, прошивки и логика планирования.

Не будучи оптимизированными под определённые процессоры, игры могут терять в скорости от 10 % до 30 %, отметил господин Халлок. Разработчики, в частности, пренебрегают такими решениями как Thread Director — и даже бинарной оптимизацией кода. «И в плане производительности — да, можно ускорить игру за счёт более быстрой аппаратной части, но 10 %, 20 %, 30 % производительности всегда будет недоставать из-за того факта, что игра просто не оптимизирована для твоего процессора. Геймеры буквально просили меня: „Эй, не надо никакой программной оптимизации. Просто делайте быстрое оборудование“. А на самом деле они просили: „Эй, да нам просто не нужны 20 % скорости“. Серьёзно. Я таким заниматься не хочу», — рассказал Роберт Халлок.

На практике процессоры Intel уступают моделям серии AMD Ryzen X3D с дополнительным кешем в играх, хотя «синие» постоянно пытаются повысить производительность своих чипов программными методами. На следующий год и Intel готовит собственный вариант процессора с расширенным кешем — возможно, оптимизация потребуется и для него.