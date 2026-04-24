США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой

США намерены принять на государственном уровне меры против, как считается, «кражи интеллектуальной собственности американских лабораторий искусственного интеллекта в промышленных масштабах», сообщила накануне Financial Times.

С момента выхода революционной для Китая ИИ-модели DeepSeek американские разработчики ИИ, в том числе OpenAI, стали нередко обвинять своих конкурентов из Поднебесной, в том что те занимаются кражей интеллектуальной собственности, производя «дистилляцию» моделей. Google, например, обвинила китайских разработчиков в том, что они отправили ИИ-помощнику Gemini более 100 000 запросов в попытке обучить его дешёвые копии. Anthropic выступила с обвинениями DeepSeek, Moonshot и MiniMax, заявив, что неизвестные лица через 24 000 учётных записей отправили чат-боту 16 млн запросов. О многочисленных схожих атаках со стороны Китая заявляла и OpenAI.

Подобные действия способны помочь Китаю быстро настичь США в мировой гонке в области ИИ, считают в Вашингтоне. «Правительство США располагает информацией, указывающей, что иностранные организации, в основном находящиеся в Китае, участвуют в целенаправленных масштабных кампаниях по „дистилляции“ передовых американских систем ИИ», — говорится в служебной записке, составленной директором Управления по научно-технической политике Белого дома Майклом Крациосом (Michael Kratsios). Китайцы, утверждает он, действуют через прокси-аккаунты и прибегают к методам взлома. Поэтому американским компаниям предоставят доступ к правительственной информации, которая поможет им в борьбе с этими действиями.

И если раньше американские лаборатории заявляли, что действия китайских конкурентов нарушают их условия предоставления услуг и наносят им ущерб, то сейчас уже власти США рассматривают возможность привлекать иностранных субъектов к ответственности. Спецкомитет по вопросам Китая в Палате представителей рекомендовал Бюро промышленности и безопасности (BIS) и Министерству юстиции (DOJ) квалифицировать дистилляцию моделей как промышленный шпионаж и реагировать, чтобы сдерживать подобную деятельность Пекина. Госдепартаменту спецкомитет рекомендовал дать оценку, являются ли подобные атаки с извлечением данных нарушением «Закона о промышленном шпионаже» и «Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях». Ведомство также хочет определить меры «противодействия извлечению данных», чтобы США имели возможность преследовать нарушителей и налагать на них финансовые санкции.

Китайская сторона все эти обвинения решительно отвергает — представитель посольства КНР в Вашингтоне назвал их «чистой клеветой» и отметил: «Китай всегда стремится к продвижению научно-технического прогресса посредством сотрудничества и здоровой конкуренции. Китай придаёт большое значение защите прав интеллектуальной собственности».