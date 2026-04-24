Рассуждения главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) об особенностях модернизации существующего парка электромобилей с точки зрения установки бортовых компьютеров поколения HW4 вчера были не единственным информационным поводом на эту тему. Как выяснилось, компания готовит плановое улучшение для бортового ПК своих электромобилей, которое принесёт удвоение объёма памяти в следующем году.

Илон Маск, как поясняет Electrek, довольно чётко разделяет назначение существующего чипа AI4 и перспективного AI5 (на фото выше), образцами которого уже располагает. Возможностей первого будет достаточно для организации автопилота на транспорте, тогда как AI5 найдёт применение внутри человекоподобных роботов Optimus и фирменных центров обработки данных.

В какой-то момент, как добавил Маск, оборудование поколения AI4 станет настолько старым, что единственной причиной сохранения работоспособности фабрики, где оно будет выпускаться, останется необходимость поставлять его на рынок. «Мы собираемся модернизировать AI4, чтобы перейти на использование памяти RAM нового поколения. То есть, оно перейдёт от 16 Гбайт на процессор к 32 Гбайт на процессор. Таким образом, всего будет 64 Гбайт памяти, и это позволит увеличить на 10 % производительность вычислений и пропускную способность памяти», — заявил Маск. Бортовой ПК поколения AI4.1 или AI4 Plus, по его словам, начнёт производиться со следующего года. Сейчас чипы AI4 для Tesla выпускает по 7-нм технологии компания Samsung, этот же подрядчик будет предлагать и новую версию чипа. Оборудование HW4 подразумевает использование памяти типа GDDR6.

Как отмечал Electrek ранее, в январе Tesla начала снабжать кроссоверы Model Y американской сборки модернизированными бортовыми ПК, которые вместо двух исходных чипов комплектовались тремя. Если в следующем году бортовой ПК электромобилей Tesla модернизируется в очередной раз, это случится уже третий раз за два года. Заметим, что Маск назвал именно ограниченную пропускную способность подсистемы памяти оборудования поколения HW3 в качестве основной причины, не позволяющей ему реализовать полноценный автопилот без вмешательства водителя. Переходя от AI4 к AI4.1, он опять сделал акцент на улучшении характеристик подсистемы памяти. Может быть, от своих слов о поддержке HW4 полного автопилота Маск и не откажется в будущем, но владельцам машин с такой версией компьютера хотелось бы обеспечить себя некоторым заделом на использование более совершенного ПО через несколько лет. В условиях, когда готовится AI4.1, рассчитывать на это становится сложнее.