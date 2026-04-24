Сегодня 24 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ-модель Qwen массово встроят в китайск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели

ИИ-модель Alibaba Qwen будет интегрирована в автомобили разных производителей, таких как BYD, поскольку отрасль стремится добавить больше цифровых услуг в попытке привлечь внимание покупателей на замедляющемся рынке электромобилей. Сервис китайского технологического гиганта будет функционировать на базе автомобильной системы Nvidia и сможет работать даже при ограниченном сетевом подключении.

Источник изображения: alibabagroup.com

В сообщении Alibaba сказано, что виртуальный помощник на базе ИИ-модели Qwen позволит с помощью голосовых команд заказывать еду, бронировать номера в отелях, покупать билеты, отслеживать доставку товаров и др. Система сочетает обработку запросов на локальном устройстве с облачными вычислениями для интерпретации голосовых команд, планирования выполнения многоэтапных задач и подключения к сторонним сервисам, таким как платёжные системы и сервисы навигации.

Среди производителей автомобилей, выразивших готовность интегрировать Qwen в свои машины, упоминаются BYD, Geely, Li Auto, Changan, Dongfeng, BAIC, Great Wall Motor, SAIC Volkswagen и SAIC IM Motors. Объявление было сделано в день открытия Пекинского автосалона. Ранее в этом году бренд Hongqi, принадлежащий FAW Group, интегрировал Qwen в бортовую систему своих гибридных авто Hongqi HS6.

Внедрение ИИ-технологий происходит на фоне обострившейся конкуренции среди китайских автопроизводителей на замедляющемся рынке электромобилей. Компании прикладывают всё больше усилий для привлечения внимания покупателей, в том числе за счёт функций, доступных в салоне автомобиля во время поездок. Так, местное подразделение Audi объявило о скором начале продаж нового внедорожника E7X, в бортовую систему которого интегрирована ИИ-модель DouBao от ByteDance и iFlyTek. Будут ли ИИ-функции доступны в машинах, экспортируемых за пределы Китая, не уточняется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: qwen, alibaba, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
