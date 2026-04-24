Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году

Входящая в Geely компания Caocao намеревается в следующем году выпустить несколько тысяч роботакси, специально созданных для перевозки пассажиров без водителя. Эти машины будут прямыми конкурентами Tesla Cybercab.

Запуск крупномасштабного производства и развёртывание машин роботакси Eva Cab запланированы на 2028 год, а к 2030 году парк роботакси расширится до 100 000 единиц, сообщил агентству Reuters гендиректор Caocao Гун Синь (Gong Xin). В следующем году Eva Cab побегут по дорогам Абу-Даби, Гонконга и пяти городов материкового Китая — производство, поставка и развёртывание будут происходить практически сразу. У машины будет упрощённый переоборудованный салон без дверных карманов, чтобы пассажиры ничего в машине не забывали.

Беспилотные машины без роскошного салона и мощного двигателя будут дешевле моделей для частного пользования, отметил глава Caocao, но конкретных цен не привёл. Это оригинальное решение — сейчас большинство роботакси представляет собой модифицированные версии массовых моделей, что не позволяет оптимизировать салон и контролировать затраты в значительных масштабах.

Caocao была основана при поддержке Geely Holding в 2015 году. К 2030 году, оставаясь подразделением крупного автопроизводителя, она намеревается стать одним из трёх или четырёх производителей роботакси, которые выживут в Китае к тому времени. Уже сейчас это оператор второй по величине китайской платформы заказа после Didi, и его зарубежная экспансия согласуется с глобальной стратегией Geely. Через год или полтора, как стало известно накануне, несколько тысяч роботакси намеревается запустить Xpeng — ещё один крупный китайский игрок.