«Ничего нового или инновационного»: тактическая стратегия Sudden Strike 5 стартовала в Steam c рейтингом 62 % и скромным онлайном

Разработчики из венгерской студии Kite Games при поддержке Kalypso Media выпустили Sudden Strike 5 — новую часть легендарной серии тактических стратегий в реальном времени. По случаю релиза был выпущен специальный трейлер, демонстрирующий ключевые геймплейные особенности новинки.

Действие Sudden Strike 5 разворачивается на полях сражений Второй мировой войны. Релизная версия предлагает 25 миссий на огромных картах, рекордное для серии количество юнитов (более 300), PvP-режим и многое другое.

Геймплей пятой части базируется на механике захвата стратегических точек с целью получения подкреплений, а для победы крайне важно отрезать врагу пути к отступлению и умело координировать действия подконтрольных отрядов.

Первые покупатели Sudden Strike 5 встретили новинку без особого энтузиазма. За первые часы после релиза она получила только 53 «смешанных» отзыва в Steam — рейтинг игры на платформе составляет 62 %. Геймеры ругают стратегию за технические ошибки, отсутствие свежих идей и малое количество карт для сетевого режима.

«Просто ещё одна обычная стратегия в реальном времени о Второй мировой войне. Она не предлагает ничего нового или инновационного», — написал пользователь MiAh The King. Словам авторов негативных отзывов вторит статистика SteamDB: за первые сутки пиковый онлайн составил всего 744 человека.

Sudden Strike 5 вышла на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. На консолях и в «дорогих» регионах площадок от Valve и Epic Games за игру просят $50, что тоже стало поводом для недовольства. Отдельные пользователи называют пятую часть «большим дополнением к четвёртой», которое однозначно должно стоить дешевле. Пользователям из РФ и РБ новая Sudden Strike для покупки недоступна.