Kioxia представила доступные SSD с PCIe 5.0 для массовых ПК

Kioxia продолжает завоёвывать сегмент доступных накопителей — новым массовым продуктом стали SSD серии BG8. Они призваны обеспечить скорость PCIe 5.0 для широкого спектра потребительских систем, в том числе тонких и лёгких ноутбуков.

Недавно японский производитель представил SSD серии EG7 — своё первое решение на основе технологии BiCS Flash восьмого поколения с QLC. После быстрых накопителей для массового сегмента компания решила поднять планку, обеспечив моделям BG8 поддержку PCIe 5.0 для дальнейшего повышения производительности.

Накопители Kioxia BG8 построены на базе чипов BiCS Flash восьмого поколения с ячейками 3D TLC NAND. Следует отметить, что максимальной пропускной способности шины PCIe 5.0 они не достигают, хотя и работают быстрее моделей с PCIe 4.0. Скорость последовательного чтения у Kioxia BG8 составляет до 10 300 Мбайт/с, последовательной записи — до 10 000 Мбайт/с; скорость случайного чтения и записи блоками по 4 Кбайт — до 1,4 млн и 1,3 млн IOPS соответственно. Для сравнения, максимальная пропускная способность четырёх линий PCIe 5.0 составляет около 15 750 Мбайт/с, а PCIe 4.0 при тех же условиях обеспечивает до 7880 Мбайт/с.

Важнейший компромисс, на который пошёл производитель для снижения цены — отсутствие DRAM на этих SSD. Накопители Kioxia BG8 предлагаются в форм-факторах M.2 2280, 2242 и 2230 ёмкостью 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Сейчас новые модели тестируются партнёрами компании — производителями ПК, а в продаже Kioxia BG8 появятся в концу текущего квартала.

Теги: kioxia, ssd, pci express 5.0
