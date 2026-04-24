Роботы вытеснят людей со складов: уже к 2030 году половина новых объектов станет безлюдной

Развитие складской инфраструктуры движется в сторону систем, где в повседневных операциях будут доминировать роботы, а присутствие человека станет снижаться. Уже к 2030 году более половины новых складов на развитых рынках будут проектироваться как роботоориентированные объекты, на которых человеческий труд больше не считается необходимым, уверены аналитики Gartner.

Революции в логистике будут способствовать рост зарплат и всё меньшая готовность людей выполнять монотонный физический труд. Работать склады будут по-новому, и статическими объектами они быть перестанут — искусственный интеллект сможет в реальном времени оптимизировать складские помещения, превращая их в гибкие структуры, которые адаптируются к изменениям спроса.

В логистической отрасли всё активнее внедряется робототехника — она помогает поддерживать высокий уровень пропускной способности без чрезмерной зависимости от циклов найма персонала. В итоге машины становятся не вспомогательными инструментами, а основными участниками операционных процессов. По мере автоматизации складских операций цифровые системы моделирования выйдут за рамки планирования и перейдут к непрерывному оперативному мониторингу. Системы будут динамически корректировать маршрутизацию, распределение складских помещений и задач.

В результате сформируется зависимость от точности данных и связности инфраструктуры. Без постоянного потока данных автоматизированные системы принятия решений рискуют оказаться с неполной или устаревшей информацией, что в условиях больших объёмов работы может снизить их надёжность. «С уменьшением числа людей, которые могут вмешаться, снизится и вероятность сбоя, а значит, аспект отказоустойчивости необходимо заложить в основу всего — от связности до резервирования и мониторинга. Складские предприятия, которые это поймут, не просто внедрят интеллектуальных роботов — они будут поддерживать картографирование на основе лидаров и системы безопасности с видео, обеспечивая непрерывную активность и связь, необходимые для поддержания бесперебойной работы», — считают в Gartner.

Теги: gartner, робот, склад
