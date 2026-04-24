Instagram✴ начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями

Instagram✴ ведёт тестирование нового приложения под названием Instants, сообщили представители соцсети ресурсу TechCrunch. Новый сервис, доступный в Испании и Италии, позволяет публиковать фотографии для подписчиков — они остаются доступными в течение 24 часов, и посмотреть эти снимки можно только один раз.

Снимок в Instants делается в одно касание, и отредактировать его уже не получится. Нельзя и загрузить фотографию из галереи — только снять на камеру устройства и сразу опубликовать. К таким снимкам можно добавить текст, но изменить его после публикации тоже невозможно.

В отличие от Instagram✴, где публикуется тщательно отобранный и подготовленный контент, Instants предназначается для быстрых снимков в реальной жизни. Идея платформы частично позаимствована у таких сервисов как Snapchat, Locket и BeReal, которые тоже делают упор на аутентичность и быстрое устаревание контента. Воспользоваться сервисом можно или в основном приложении Instagram✴, или в отдельном Instants — оно тоже есть, причём и для Google Android, и для Apple iOS.

Когда-то и Instagram✴ создавался как платформа для обмена фото с друзьями — это уже после её заполонили реклама и блогеры. Обновлённый сервис для публикации реальных фото выглядит своего рода попыткой вернуться к истокам, а также ответить конкурирующим платформам, которые предлагают альтернативные форматы.

Будет ли новое приложение успешным, покажет время. Тот же сервис BeReal уже не так популярен, как раньше. Кроме того, люди активно пользуются Instagram✴ Stories — клоном Snapchat, и едва ли они увидят потребность в отдельном программном продукте для этих целей.