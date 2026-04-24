Сегодня 24 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети I*******m начал тестировать Instants — п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Instagram✴ начал тестировать Instants — приложение для обмена одноразовыми фотографиями

Instagram ведёт тестирование нового приложения под названием Instants, сообщили представители соцсети ресурсу TechCrunch. Новый сервис, доступный в Испании и Италии, позволяет публиковать фотографии для подписчиков — они остаются доступными в течение 24 часов, и посмотреть эти снимки можно только один раз.

Источник изображения: Miguelangel Perez / unsplash.com

Снимок в Instants делается в одно касание, и отредактировать его уже не получится. Нельзя и загрузить фотографию из галереи — только снять на камеру устройства и сразу опубликовать. К таким снимкам можно добавить текст, но изменить его после публикации тоже невозможно.

В отличие от Instagram, где публикуется тщательно отобранный и подготовленный контент, Instants предназначается для быстрых снимков в реальной жизни. Идея платформы частично позаимствована у таких сервисов как Snapchat, Locket и BeReal, которые тоже делают упор на аутентичность и быстрое устаревание контента. Воспользоваться сервисом можно или в основном приложении Instagram, или в отдельном Instants — оно тоже есть, причём и для Google Android, и для Apple iOS.

Когда-то и Instagram создавался как платформа для обмена фото с друзьями — это уже после её заполонили реклама и блогеры. Обновлённый сервис для публикации реальных фото выглядит своего рода попыткой вернуться к истокам, а также ответить конкурирующим платформам, которые предлагают альтернативные форматы.

Будет ли новое приложение успешным, покажет время. Тот же сервис BeReal уже не так популярен, как раньше. Кроме того, люди активно пользуются Instagram Stories — клоном Snapchat, и едва ли они увидят потребность в отдельном программном продукте для этих целей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: me, ii, тестирование
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
