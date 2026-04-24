«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации

Разработчики из Kwalee Labs определились с датой релиза Luna Abyss — приключенческого шутера с элементами хоррора и платформера.

Luna Abyss выйдет 21 мая на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Трейлер с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации. «Готическая версия Returnal», — написал пользователь с ником DreadOfKnightFX.

Luna Abyss перенесёт игроков на расположенную глубоко под поверхностью мнимой Луны мегаструктуру. Главной героине, заключённой по имени Фоукс (Fawkes), поручено заняться восстановлением забытой технологии из Бездны и поглощённой ею колонии.

Отслеживать действия Фоукс станет надзирательница по имени Айлин. Физического воплощения у неё нет — это вживлённый в тело биомеханический паразит, который контролирует нервную систему героини, считывает её страхи и может физически воздействовать на неё в случае неповиновения. В трейлере показано, как героиня делится с Айлин своими переживаниями и не боится проявлять при ней эмоции.

Ключевой акцент Luna Abyss сделан на механике bullet hell. Основная сложность для игрока заключается в необходимости постоянно маневрировать в ограниченном пространстве, заполненном плотными потоками снарядов с разными траекториями полёта.