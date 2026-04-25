Сегодня 25 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Сотрудников Nvidia и лично Хуанга восхит...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сотрудников Nvidia и лично Хуанга восхитила работа OpenAI Codex на основе GPT-5.5

OpenAI помогла Nvidia локально развернуть сервис Codex на основе модели искусственного интеллекта GPT-5.5, новые характеристики которой восхитили сотрудников «зелёной» компании. Она показала значительный прирост эффективности по сравнению с системами предыдущих поколений.

Источник изображений: nvidia.com

Служба OpenAI Codex на основе GPT-5.5, развёрнутая на внутренних корпоративных ресурсах Nvidia, оказалась в 35 раз менее затратной экономически по сравнению с GPT-4o, а выход токенов на мегаватт вырос в 50 раз. На первых же этапах работы сервис, доступный 10 000 сотрудников Nvidia, продемонстрировал «умопомрачительные» результаты, способные «изменить жизнь».

«Циклы отладки, которые раньше растягивались на несколько дней, теперь занимают всего несколько часов. Эксперименты, для которых раньше требовались несколько недель, становятся мгновенным процессом в сложных многофайловых базах кода. Отделы разрабатывают пакеты функций полного цикла, отправляя запросы естественным языком — с более высокой надёжностью и меньшим количеством потери ресурсов, чем в прежних моделях», — рассказали в Nvidia. Модель развернули на стоечных системах Nvidia GB200 NVL72, что помогло добиться огромной экономии средств и надлежащего удельного количества токенов.

«Я невероятно рад за всех, кто будет пользоваться Codex, чтобы ускориться и выполнить работу, которая раньше была невозможна. Пожалуйста, передайте вашей команде поздравления за то, что они снова открыли миру новые горизонты. И ещё раз поблагодарите их за изобретение GPT, которая дала нам трамплин для рассуждений, планирования, использования инструментов и многого другого», — написал гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в письме на имя главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI добавила в ChatGPT ИИ-агентов для бизнеса — они выполняют задачи без участия человека
Флорида расследует пособничество ChatGPT массовой стрельбе в университете
Codex набирает обороты: OpenAI привлекла партнёров для выхода в корпоративный сегмент
США призвали всех активнее бороться с дистилляцией американских ИИ-моделей китайцами
Акции Intel взлетели в цене почти на четверть и потянули за собой конкурентов — Nvidia теперь стоит $5 трлн
Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab
openai, nvidia, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
Китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 выйдет в июне и будет поддерживать более сотни игр
ИИ поставил человекоподобных роботов на коньки — такого хоккея мы от них не ждали
WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений 2 мин.
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз 4 ч.
Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода 4 ч.
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки 10 ч.
Новая статья: Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия 17 ч.
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года 18 ч.
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи 19 ч.
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom 21 ч.
Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC» 21 ч.
«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации 22 ч.
Геймерский смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей на 8600 мА·ч представят 28 апреля 16 мин.
В США испытали мощнейший ротационно-детонационный ракетный двигатель 27 мин.
Японский кубсат-оригами OrigamiSat-2 успешно расправился на орбите и вырос в 25 раз 29 мин.
Axiomtek PICO570 — x86-одноплатник на базе Intel Meteor Lake для периферийных ИИ-задач 3 ч.
Новая версия набора команд SCSI улучшает масштабируемость и отказоустойчивость СХД 3 ч.
Представлен Asus Zenbook Duo 2026 с двумя 14-дюймовыми OLED, процессорами Panther Lake и ценой в $2500 3 ч.
В Сеть утекли финальные рендеры будущего смартфона Sony Xperia 1 VIII 3 ч.
Руководство Microsoft Xbox пообещало реформировать игровой сегмент 4 ч.
Учёные впервые сделали «флюорографию» Солнечной системы — она дышит и это интересно 4 ч.