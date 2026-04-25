Сотрудников Nvidia и лично Хуанга восхитила работа OpenAI Codex на основе GPT-5.5

OpenAI помогла Nvidia локально развернуть сервис Codex на основе модели искусственного интеллекта GPT-5.5, новые характеристики которой восхитили сотрудников «зелёной» компании. Она показала значительный прирост эффективности по сравнению с системами предыдущих поколений.

Служба OpenAI Codex на основе GPT-5.5, развёрнутая на внутренних корпоративных ресурсах Nvidia, оказалась в 35 раз менее затратной экономически по сравнению с GPT-4o, а выход токенов на мегаватт вырос в 50 раз. На первых же этапах работы сервис, доступный 10 000 сотрудников Nvidia, продемонстрировал «умопомрачительные» результаты, способные «изменить жизнь».

«Циклы отладки, которые раньше растягивались на несколько дней, теперь занимают всего несколько часов. Эксперименты, для которых раньше требовались несколько недель, становятся мгновенным процессом в сложных многофайловых базах кода. Отделы разрабатывают пакеты функций полного цикла, отправляя запросы естественным языком — с более высокой надёжностью и меньшим количеством потери ресурсов, чем в прежних моделях», — рассказали в Nvidia. Модель развернули на стоечных системах Nvidia GB200 NVL72, что помогло добиться огромной экономии средств и надлежащего удельного количества токенов.

«Я невероятно рад за всех, кто будет пользоваться Codex, чтобы ускориться и выполнить работу, которая раньше была невозможна. Пожалуйста, передайте вашей команде поздравления за то, что они снова открыли миру новые горизонты. И ещё раз поблагодарите их за изобретение GPT, которая дала нам трамплин для рассуждений, планирования, использования инструментов и многого другого», — написал гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в письме на имя главы OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman).