Маск перестал считать OpenAI и Сэма Альтмана мошенниками, но судиться не передумал

Судья частично отклонил иск Илона Маска (Elon Musk) в деле, ответчиками по которому выступают OpenAI и её глава Сэм Альтман (Sam Altman). По ходатайству самого Маска отклонена часть иска, связанная с обвинениями в мошенничестве — разбирательство будет продолжено в части обвинения в обмане доверия и необоснованном обогащении.

Решение вынесла окружной судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers); в понедельник, 27 апреля, начнётся отбор присяжных; на следующий день ожидаются вступительные заявления сторон. Отклонение указанной части иска, заявил господин Маск, упростит дело и позволит присяжным уделить больше внимания его сути — сделать так, чтобы OpenAI приносила пользу всему человечеству, а не работала как «машина для обогащения».

Основной тезис истца — выдвинутое Маском обвинение в том, что OpenAI, Альтман и Microsoft, выступающая одним из крупнейших инвесторов OpenAI, обманули его и всю общественность, создав в 2019 году коммерческую организацию после того, как бизнесмен вышел из состава совета директоров OpenAI.

Сам разработчик ChatGPT, как стало известно, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) при оценке компании в $1 трлн. Маск в рамках дела требует возмещения ущерба в размере $150 млрд, которые будут направлены в некоммерческую благотворительную структуру самой OpenAI.

Материалы по теме
Запустился мессенджер XChat от Илона Маска — обещано сквозное шифрование, секретные чаты, звонки и встроенный Grok
Илон Маск в очередной раз сообщил о запуске производства беспилотного такси Tesla Cybercab
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
США призвали всех активнее бороться с дистилляцией американских ИИ-моделей китайцами
Акции Intel взлетели в цене почти на четверть и потянули за собой конкурентов — Nvidia теперь стоит $5 трлн
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили
илон маск, сэм альтман, openai, судебное разбирательство
В «Play Маркете» обнаружены десятки приложений с вирусом NoVoice — их скачали 2,3 млн раз
В США испытали мощнейший ротационно-детонационный ракетный двигатель
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
Немцы придумали маскировку солнечных панелей с минимальной потерей КПД — под мрамор, кирпич и черепицу
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года
AMD выпустила систему разгона памяти EXPO 1.2 — потенциал она раскроет на Zen 6 2 ч.
WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений 2 ч.
Microsoft позволит бесконечно откладывать обновления Windows 11 в течение 35-дневного периода 5 ч.
Google инвестирует в Anthropic $40 млрд и предоставит 5 ГВт вычислительных мощностей на фоне обострившейся ИИ-гонки 11 ч.
Новая статья: Mouse: P.I. For Hire — чёрно-белый Doom с мышами. Рецензия 18 ч.
ОАЭ намерены перевести половину госсектора под управление агентного ИИ за два года 19 ч.
«Открыла новую главу для корейских игр»: Crimson Desert заслужила уважение премьер-министра Южной Кореи 20 ч.
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom 22 ч.
Вопреки опасениям фанатов, в Assassin’s Creed Black Flag Resynced всё-таки будет кровь и «даже не в виде платного DLC» 23 ч.
«Готическая версия Returnal»: трейлер хоррор-шутера Luna Abyss с датой релиза вызвал у игроков конкретные ассоциации 23 ч.
$50 за защиту RTX 5090 от выгорания: Asus раскрыла цену специального кабеля ROG Equalizer 30 мин.
Маск перестал считать OpenAI и Сэма Альтмана мошенниками, но судиться не передумал 2 ч.
Сотрудников Nvidia и лично Хуанга восхитила работа OpenAI Codex на основе GPT-5.5 2 ч.
Геймерский смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей на 8600 мА·ч представят 28 апреля 2 ч.
Японский кубсат-оригами OrigamiSat-2 успешно расправился на орбите и вырос в 25 раз 2 ч.
Axiomtek PICO570 — x86-одноплатник на базе Intel Meteor Lake для периферийных ИИ-задач 4 ч.
Новая версия набора команд SCSI улучшает масштабируемость и отказоустойчивость СХД 4 ч.
Представлен Asus Zenbook Duo 2026 с двумя 14-дюймовыми OLED, процессорами Panther Lake и ценой в $2500 4 ч.
В Сеть утекли финальные рендеры будущего смартфона Sony Xperia 1 VIII 4 ч.
Руководство Microsoft Xbox пообещало реформировать игровой сегмент 5 ч.