Маск перестал считать OpenAI и Сэма Альтмана мошенниками, но судиться не передумал

Судья частично отклонил иск Илона Маска (Elon Musk) в деле, ответчиками по которому выступают OpenAI и её глава Сэм Альтман (Sam Altman). По ходатайству самого Маска отклонена часть иска, связанная с обвинениями в мошенничестве — разбирательство будет продолжено в части обвинения в обмане доверия и необоснованном обогащении.

Решение вынесла окружной судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers); в понедельник, 27 апреля, начнётся отбор присяжных; на следующий день ожидаются вступительные заявления сторон. Отклонение указанной части иска, заявил господин Маск, упростит дело и позволит присяжным уделить больше внимания его сути — сделать так, чтобы OpenAI приносила пользу всему человечеству, а не работала как «машина для обогащения».

Основной тезис истца — выдвинутое Маском обвинение в том, что OpenAI, Альтман и Microsoft, выступающая одним из крупнейших инвесторов OpenAI, обманули его и всю общественность, создав в 2019 году коммерческую организацию после того, как бизнесмен вышел из состава совета директоров OpenAI.

Сам разработчик ChatGPT, как стало известно, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) при оценке компании в $1 трлн. Маск в рамках дела требует возмещения ущерба в размере $150 млрд, которые будут направлены в некоммерческую благотворительную структуру самой OpenAI.