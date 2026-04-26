Дефицит чипов памяти изменил планы Microsoft по выпуску Xbox

Microsoft не готова объявить сроки выхода следующей консоли Xbox из-за прямой зависимости от происходящего на рынке памяти. Глава подразделения, Аша Шарма (Asha Sharma), пояснила, что текущие ограничения по поставкам и стоимости чипов DRAM и NAND будут диктовать как цену устройства, так и его доступность.

В интервью порталу Game File Шарма описала процесс принятия решений как уравнение, где стоимость памяти влияет на множество переменных. Ключевой проблемой является резкий рост спроса на микросхемы памяти, вызванный стремительным расширением рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Этот спрос уже ужесточил цепочки поставок и увеличил стоимость компонентов для всех отраслей, использующих высокопроизводительные системы памяти, начиная от дата-центров до потребительской электроники.

Ситуация осложняется тем, что Microsoft ведёт два параллельных бизнеса, конкурирующих за одни и те же ресурсы. Компания одновременно масштабирует собственную ИИ-инфраструктуру, требущую огромных объёмов высокоскоростной памяти для работы моделей, и разрабатывает новое игровое оборудование. Оба направления по факту черпают ресурсы из одного ограниченного пула.

С аппаратной точки зрения память определяет ключевые возможности консоли, включая баланс между пропускной способностью GPU, доступом CPU и потоковой передачей данных, а любые колебания цен на память отражаются на всей смете компонентов, заставляя идти на компромиссы между целевыми характеристиками, конечной ценой и объёмами производства. При этом фиксация спецификаций на нестабильном рынке несёт для Microsoft серьёзные финансовые риски.

Несмотря на отсутствие точной даты релиза, студиям обещали передать комплекты для разработки Project Helix в начале 2027 года. Однако, как отмечает TechSpot, ссылаясь на слова Шармы, сроки официального выхода Xbox останутся открытыми до тех пор, пока глобальная конкуренция за память не стабилизируется.