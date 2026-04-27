Глава разработки Assassin’s Creed Codename Hexe покинул проект вслед за творческим руководителем

Окружённый слухами амбициозный приключенческий ролевой боевик с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename Hexe лишился второго ведущего разработчика за последние два месяца.

Напомним, в феврале проект покинул творческий руководитель Клинт Хокинг (Clint Hocking). На его место пришёл Жан Гедон (Jean Guesdon) — новый глава контента всей франшизы и креативный директор Assassin’s Creed IV: Black Flag.

На этом перестановки не закончились. Как подметили в издании Kotaku, спустя два месяца Assassin’s Creed Codename Hexe осталась без главы разработки — Бенуа Рише (Benoit Richer) решил присоединиться к инди-студии Servo Games.

По данным французского блогера и датамайнера j0nathan, специализирующегося на играх Ubisoft, уход Рише может быть связан с приходом Гедона на роль руководителя контентного отдела Assassin’s Creed.

«С тех пор, как Жан Гедон встал у руля франшизы Assassin's Creed в феврале, он решил избавиться от всего магического в Hexe. Например, мы должны были управлять котом — что ж, теперь этого не будет», — заявил j0nathan.

На анонсе ухода Хокинга представитель Ubisoft заверил, что Codename Hexe предложит «нечто уникальное» по меркам Assassin’s Creed. Официальных подробностей проекта практически нет.

Ранее сообщалось, что Codename Hexe будет игрой про охоту на ведьм в Священной Римской империи образца XVI века и позиционируется как «самая мрачная Assassin’s Creed в истории». Релиз ожидается в 2027 году.