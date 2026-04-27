Из-за блокировки трафик Telegram в России рухнул в марте на 18 % — но это не помогло «Максу» стать самым популярным мессенджером

После замедления трафик Telegram в России в первом квартале заметно сократился. В феврале входящий мобильный трафик на платформу снизился на 10 %, в марте — уже на 18 %, хотя в январе он вырос на 5 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Digital Budget.

При этом трафик в национальном мессенджере «Макс» вырос в прошлом месяце более чем на 60 %, тогда как до замедления Telegram в январе сократился более чем на 20 %.

Объём десктопного входящего трафика Telegram в марте также снизился — на 22 %, хотя исходящий вырос на 66 %, то есть пользователи активнее переходят из мессенджера на сторонние ресурсы, что, в том числе, позволяет участникам рекламного рынка, пока это возможно, реализовывать промокампании, сообщили в Digital Budget.

Тем не менее, по данным Mediascope, в марте Telegram по-прежнему лидировал среди мессенджеров по охвату аудитории в России: месячный охват платформы составил 94,27 млн человек (76,5 % населения), среднесуточный — 72,2 млн (58,6 %).

У российских платформ Telega и «VK Мессенджера» в январе трафик значительно сократился, после чего стремительно вырос в феврале, как и у корпоративного мессенджера «Пачка».

В мессенджере Telega отметили резкий рост числа пользователей в феврале—марте, из-за чего сервису пришлось вводить списки ожидания с поэтапным подключением новых пользователей. 9 апреля приложение Telega было удалено из App Store, но компания пока не получила ответа от Apple по поводу причин такого решения. «Мы направили жалобу в ФАС и рассчитываем с помощью регулятора получить конкретику от платформы», — сообщили в Telega.

Как сообщили «Коммерсанту» в мессенджере «Макс», на начало апреля количество зарегистрированных пользователей составило 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн. В свою очередь, «ВКонтакте» сообщили, что дневная активная аудитория (DAU) выросла с начала марта на 5 %, а общее время, которое пользователи проводят в соцсети в сутки, — на 9 %.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что в прошлом году аудитория «Телемоста» (включая мессенджер «Яндекса») выросла в 3,5 раза, составив около 8 млн пользователей в месяц. В «Пачке» рассказали, что трафик мессенджера в марте вырос последовательно более чем вдвое, за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний. Также разработчики мессенджера уточнили, что пока не планируют выходить на B2C-рынок, сосредоточившись на развитии B2B-сегмента.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов объясняет снижение трафика Telegram тем, что пользователи ищут сервисы, которые гарантированно работают в России. Аудитория не уходит, а меняет модель поведения: теперь держит по два-три мессенджера для разных задач, считает он.