Из-за блокировки трафик Telegram в России рухнул в марте на 18 % — но это не помогло «Максу» стать самым популярным мессенджером

После замедления трафик Telegram в России в первом квартале заметно сократился. В феврале входящий мобильный трафик на платформу снизился на 10 %, в марте — уже на 18 %, хотя в январе он вырос на 5 %, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Digital Budget.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

При этом трафик в национальном мессенджере «Макс» вырос в прошлом месяце более чем на 60 %, тогда как до замедления Telegram в январе сократился более чем на 20 %.

Объём десктопного входящего трафика Telegram в марте также снизился — на 22 %, хотя исходящий вырос на 66 %, то есть пользователи активнее переходят из мессенджера на сторонние ресурсы, что, в том числе, позволяет участникам рекламного рынка, пока это возможно, реализовывать промокампании, сообщили в Digital Budget.

Тем не менее, по данным Mediascope, в марте Telegram по-прежнему лидировал среди мессенджеров по охвату аудитории в России: месячный охват платформы составил 94,27 млн человек (76,5 % населения), среднесуточный — 72,2 млн (58,6 %).

У российских платформ Telega и «VK Мессенджера» в январе трафик значительно сократился, после чего стремительно вырос в феврале, как и у корпоративного мессенджера «Пачка».

В мессенджере Telega отметили резкий рост числа пользователей в феврале—марте, из-за чего сервису пришлось вводить списки ожидания с поэтапным подключением новых пользователей. 9 апреля приложение Telega было удалено из App Store, но компания пока не получила ответа от Apple по поводу причин такого решения. «Мы направили жалобу в ФАС и рассчитываем с помощью регулятора получить конкретику от платформы», — сообщили в Telega.

Как сообщили «Коммерсанту» в мессенджере «Макс», на начало апреля количество зарегистрированных пользователей составило 110 млн, а ежедневная аудитория превысила 80 млн. В свою очередь, «ВКонтакте» сообщили, что дневная активная аудитория (DAU) выросла с начала марта на 5 %, а общее время, которое пользователи проводят в соцсети в сутки, — на 9 %.

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что в прошлом году аудитория «Телемоста» (включая мессенджер «Яндекса») выросла в 3,5 раза, составив около 8 млн пользователей в месяц. В «Пачке» рассказали, что трафик мессенджера в марте вырос последовательно более чем вдвое, за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний. Также разработчики мессенджера уточнили, что пока не планируют выходить на B2C-рынок, сосредоточившись на развитии B2B-сегмента.

Ведущий аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Алексей Козлов объясняет снижение трафика Telegram тем, что пользователи ищут сервисы, которые гарантированно работают в России. Аудитория не уходит, а меняет модель поведения: теперь держит по два-три мессенджера для разных задач, считает он.

Материалы по теме
Российские власти разрешили разработчикам обучать ИИ на любых данных
Telegram оштрафовали в России на 7 млн рублей за неудаление запрещёнки
Британия проверит Telegram, Teen Chat и Chat Avenue на соблюдение закона по защите детей в Cети
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
WhatsApp для Android получит поддержку «пузырей» — малоизвестного формата системных уведомлений
Разработчики приложения Telega пожаловались на Apple в ФАС
Теги: telegram, max, мессенджер, россия
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 18 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 3 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 3 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 4 ч.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 18 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 21 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 37 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 38 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны 4 ч.