Руководитель разработки Gothic Remake рассказал об отличиях ремейка от оригинальной «Готики»

Руководитель Alkimia Interactive Райнхард Полличе (Reinhard Pollice) в интервью PC Gamer рассказал о подходе команды к созданию ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes.
По словам Полличе, на ранних этапах разработки для Gothic Remake рассматривались самые разные идеи вроде добавления мини-карты, редактора персонажа и мини-игр для заполнения мира (карточной, рыболовной), но от всех них отказались.
«Мы подошли к этому очень серьёзно. Думали сделать её необязательной, но даже это казалось неправильным. Если вы хотите узнать, где находитесь, просто откройте карту», — объяснил Полличе отказ от мини-карты.
Что разработчики Gothic Remake изменить не побоялись, так это английскую версию игры. Полличе считает, что неудачный перевод был одной из причин, почему оригинальная «Готика» не стала хитом в англоязычных странах.
Немецкая версия «Готики» отличалась приземлённым, реалистичным стилем письма, который постарались передать в англоязычном издании Gothic Remake. За переписывание сценария взялись ещё на ранних этапах производства.
По сравнению с оригинальной «Готикой» ремейк также получит полноценный журнал квестов и расширенную систему крафта: вдобавок к созданию оружия появилась система алхимии для сотворения заклинаний.
Gothic Remake выйдет 5 июня на PC (2699 рублей в Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Обещают рукотворный и отзывчивый мир, новые истории и расширение старых, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский.
