Умные очки Galaxy Glasses показались на качественных изображениях и приоткрыли характеристики

Инсайдер OnLeaks совместно с AndroidHeadlines опубликовали рендеры умных очков Samsung под кодовым названием Jinju, которые очень похожи на очки Meta✴ Ray-Ban. Сообщается, что Samsung Galaxy Glasses будут работать на платформе Android XR и поставляться со встроенным ИИ-помощником Gemini. Устройство весом около 50 грамм получит чип Snapdragon AR1 и 12-мегапиксельную камеру. Вероятно, очки будут представлены на июльском мероприятии Unpacked вместе с Galaxy Z Fold 8 Wide.

Утёкшая информация также раскрывает некоторые предварительные характеристики Galaxy Glasses, включая процессор Qualcomm Snapdragon AR1, аккумулятор ёмкостью 155 мА·ч, 12-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX681 и поддержку беспроводных протоколов Wi-Fi и Bluetooth 5.3. Ожидается, что вес Galaxy Glasses не превысит 50 грамм, они будут оснащены направленными динамиками и фотохромными линзами-хамелеонами.

Инсайдеры утверждают, что Samsung может представить Galaxy Glasses на своём будущем мероприятии Unpacked в июле, где, вероятно, также будут показаны раскладные смартфоны Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide, Galaxy Z Flip 8 и умные часы Galaxy Watch 9.

В настоящее время у Samsung в разработке находятся как минимум три модели умных очков на базе Android XR — SM-0200P, SM-0200J и SM-0500. Samsung Galaxy Glasses первоначально имели кодовое название Haean, но недавно оно перешло к умным очкам с microLED-дисплеем, запуск которых ожидается в 2027 году.

В розничную продажу Galaxy Glasses поступят позже в этом году. Предполагаемая стоимость этих Galaxy Glasses составит от $379 до $499, а вариант с дисплеем будет стоить от $600 до $900. Утечки от OnLeaks довольно точны в отношении информации о размерах и общем дизайне устройств, а к данным о ценах и технических характеристиках следует отнестись с изрядной долей скептицизма.