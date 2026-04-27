Неизвестный стартап подал в суд на Samsung — требует запретить Galaxy Fold и Flip из-за кражи технологий

Небольшая компания Lepton Computing подала в суд на Samsung в США, утверждая, что почти вся линейка Galaxy Z Fold и Flip использует запатентованную ею технологию складывания. Lepton добивается судебного запрета и возмещения убытков, но отсутствие работающего продукта затрудняет понимание сути дела. Самый ранний патент Lepton датируется 2021 годом, в то время как первый Fold от Samsung появился в 2019 году.

В федеральном суде Техаса относительно небольшая фирма Lepton Computing подала иск против Samsung о нарушении патента, который затрагивает саму суть её складных устройств. Согласно жалобе, практически вся линейка Samsung Galaxy Z Fold и Flip, а также TriFold, нарушают девять патентов Lepton, связанных с ключевой технологией складных смартфонов.

В патентах описываются основные элементы — шарнир, датчики, приложения, переключающиеся между внутренним и внешним экранами, и даже то, как всё, от камер и магнитов до динамиков, размещено в этом компактном складном корпусе. Таким образом, Lepton фактически утверждает, что основы складных устройств были заложены самой компанией.

Lepton Computing позиционирует себя в LinkedIn как «новаторский лидер» в области складных и гибких дисплеев, но видимые данные говорят о более сдержанной истории. На её сайте очень мало подробностей, а демонстрация работоспособности продуктов отсутствует, хотя основатель компании Стивен Делапорт (Stephen Delaporte) ещё в 2021 году обещал её предоставить.

Хронология событий также вызывает серьёзные вопросы. Самый ранний из девяти патентов, о которых идёт речь, был зарегистрирован только в июне 2021 года, почти через два года после того, как Samsung выпустила свой первый Galaxy Z Fold в сентябре 2019 года. Истец, похоже, осознаёт этот пробел, поэтому из претензий исключены оригинальный Fold и первые две модели Flip.

Lepton добивается постоянного судебного запрета на продажу складных телефонов Samsung в США, а также возмещения убытков, роялти и тройной компенсации (юридическое наказание, требующее от ответчика выплаты суммы, в три раза превышающей фактический ущерб) на основании умышленного нарушения патентных прав.