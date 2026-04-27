OpenAI избавилась от зависимости от Microsoft — и теперь сможет использовать облака Google и других провайдеров

Компания OpenAI сможет задействовать инфраструктуру не только Microsoft, но и других облачных провайдеров для предоставления доступа к своим продуктам. Эту возможность обеспечит обновлённое соглашение между разработчиком ChatGPT и создателем Windows.

Партнёрство с Microsoft стало одним из главных факторов, позволивших OpenAI быстрыми темпами развернуть ChatGPT и другие сервисы на заре бума ИИ пару лет назад. Теперь же обновлённое соглашение сделает это партнёрство менее эксклюзивным, поскольку Microsoft не будет являться единственным поставщиком вычислительных мощностей для продуктов OpenAI.

Несмотря на это, Microsoft останется основным облачным партнёром OpenAI, и продукты разработчика ChatGPT будут первыми разворачиваться на платформе Azure, кроме случаев, когда Microsoft сама решит отказаться от этого. В это же время OpenAI сможет предоставлять клиентам доступ к своим продуктам через инфраструктуру любых облачных провайдеров.

Также отметим, что Microsoft сохранит лицензию на интеллектуальную собственность OpenAI в части ИИ-моделей и программных продуктов до 2032 года. Однако лицензия Microsoft теперь не будет эксклюзивной. В это же время OpenAI продолжит выплачивать Microsoft отчисления с получаемой выручки до 2030 года, независимо от технологического прогресса разработчика ChatGPT, в том же процентном соотношении, но с общим лимитом. Microsoft также продолжит участвовать в дальнейшем развитии OpenAI в качестве одного из крупнейших акционеров.

Основное изменение заключается в том, что OpenAI теперь может предоставлять «все свои продукты» через «любого облачного провайдера». Ранее некоторые продукты, такие как GPT API были доступны исключительно через платформу Azure. Теоретически это может способствовать снижению цен для клиентов.

