Эвакуационный шутер Arc Raiders завтра получит крупный патч Riven Tides с новой картой и множеством активностей

Embark Studios представила трейлер большого обновления Riven Tides («Расколотые приливы») для своего эвакуационного шутера Arc Raiders. Апдейт выйдет завтра, 28 апреля, и добавит множество нового контента, о котором разработчики в подробностях рассказали на официальном сайте игры.

Источник изображений: Nexon

Источник изображений: Nexon

С релизом Riven Tides в шутере появится одноимённая большая локация и временное состояние для всех существующих зон, новый тип врагов и набор косметических предметов. Игрокам также откроется доступ к двум предметам экипировки, призванным снижать урон при падении.

Карта Riven Tides представляет собой пустынное побережье с заброшенной курортной зоной. Рейдеры смогут изучать помещения отеля Panorama Azzuro и доки.

Новый враг называется Турбина (Arc Turbine) — это массивная конструкция, парящая в воздухе и непрерывно сканирующая окрестности. Без хорошего оружия и продуманных путей отступления к ней подходить не рекомендуется.

Новое состояние карты получило название «Прочёсывание пляжа» (Beachcombing): раздобыв специальный детектор, игрок сможет разыскивать ценные предметы под слоем песка на пляже.

Наконец, в рамках события «Последний курорт» (Last Resort) геймерам предоставят возможность конвертировать полученный опыт в заслуги, а на всех картах появятся миниатюрные модели кораблей, за сбор которых выдадут дополнительные внутриигровые бонусы.

Arc Raiders вышла 30 октября 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

шутер, embark studios, nexon, arc raiders
шутер, embark studios, nexon, arc raiders
