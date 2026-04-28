Певица Тейлор Свифт взялась защитить от ИИ свой голос и внешний образ

Звёзды шоу-бизнеса в силу своей популярности часто становятся объектами манипуляций с их внешностью и голосом, особенно в эпоху бурного развития генеративного искусственного интеллекта. Американская исполнительница Тейлор Свифт (Taylor Swift) решила защитить авторскими правами не только свой голос, но и используемые внешние образы.

Злоупотребления, с которыми певице пришлось столкнуться после появления технической возможности реалистично копировать её внешность и голос, варьируются от ложных рекламных роликов до видеозаписей с политическими заявлениями и изображений пикантного содержания, к которым сама Тейлор Свифт не имеет ни малейшего отношения.

Как сообщает Reuters, законные представители Тейлор Свифт недавно подали в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку с требованием защитить авторскими правами не только голос певицы, но и её сценические образы. В качестве приложений к патентной заявке использовались два коротких аудиофайла, в которых Свифт представляется по имени и призывает своих поклонников ознакомиться с новым альбомом «The Life of a Showgirl», который выйдет на популярных стриминговых площадках 3 октября текущего года. В качестве образца сценического образа прилагается фото певицы на сцене в концертном костюме с блёстками и розовой гитарой в руках.

Это не первая попытка американских знаменитостей зарегистрировать в качестве торговых знаков собственные образы. В начале года актёру Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) удалось защитить авторским правом несколько своих наиболее часто используемых в мемах образов, а также собственный голос. По словам экспертов, использование торговой марки в качестве средства защиты голоса знаменитостей пока не подкрепляется достаточной судебной практикой, поскольку исторически исполнители защищали авторским правом музыку и готовые произведения. Защита визуальных образов Тейлор Свифт на уровне авторского права, по мнению экспертов, позволит законным представителям певицы успешнее бороться со злоупотреблениями в данной сфере, которые с появлением эффективных инструментов для генерирования изображений и видео обрели массовый характер.