Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Певица Тейлор Свифт взялась защитить от ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Певица Тейлор Свифт взялась защитить от ИИ свой голос и внешний образ

Звёзды шоу-бизнеса в силу своей популярности часто становятся объектами манипуляций с их внешностью и голосом, особенно в эпоху бурного развития генеративного искусственного интеллекта. Американская исполнительница Тейлор Свифт (Taylor Swift) решила защитить авторскими правами не только свой голос, но и используемые внешние образы.

Источник изображения: X, Taylor Swift

Источник изображения: X, Taylor Swift

Злоупотребления, с которыми певице пришлось столкнуться после появления технической возможности реалистично копировать её внешность и голос, варьируются от ложных рекламных роликов до видеозаписей с политическими заявлениями и изображений пикантного содержания, к которым сама Тейлор Свифт не имеет ни малейшего отношения.

Как сообщает Reuters, законные представители Тейлор Свифт недавно подали в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку с требованием защитить авторскими правами не только голос певицы, но и её сценические образы. В качестве приложений к патентной заявке использовались два коротких аудиофайла, в которых Свифт представляется по имени и призывает своих поклонников ознакомиться с новым альбомом «The Life of a Showgirl», который выйдет на популярных стриминговых площадках 3 октября текущего года. В качестве образца сценического образа прилагается фото певицы на сцене в концертном костюме с блёстками и розовой гитарой в руках.

Это не первая попытка американских знаменитостей зарегистрировать в качестве торговых знаков собственные образы. В начале года актёру Мэттью Макконахи (Matthew McConaughey) удалось защитить авторским правом несколько своих наиболее часто используемых в мемах образов, а также собственный голос. По словам экспертов, использование торговой марки в качестве средства защиты голоса знаменитостей пока не подкрепляется достаточной судебной практикой, поскольку исторически исполнители защищали авторским правом музыку и готовые произведения. Защита визуальных образов Тейлор Свифт на уровне авторского права, по мнению экспертов, позволит законным представителям певицы успешнее бороться со злоупотреблениями в данной сфере, которые с появлением эффективных инструментов для генерирования изображений и видео обрели массовый характер.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: ии, авторские права, торговая марка
ии, авторские права, торговая марка
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
