Valve подтвердила, что «усердно работает» над созданием Steam Deck 2

Valve удалось произвести революцию в мире портативных игровых консолей: компания проделала огромную работу над Proton и оптимизировала потребление энергии, благодаря чему Steam Deck остаётся конкурентоспособной вот уже четыре года после выхода. Работа над её преемницей уже ведётся, подтвердили в компании.

Оригинальная Steam Deck вышла в феврале 2022 года; ноябре 2023 года последовала OLED-версия, которая, помимо обновлённого дисплея, получила более экономичный вариант процессора и оптимизированную систему теплоотвода, хотя архитектура чипа осталась прежней. У Valve уже есть понимание, какой будет портативная консоль нового поколения: ещё в прошлом году инженер-программист Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) заявил, что это должен быть прорыв по всем фронтам — одного только прироста частоты кадров в играх на 20 %, 30 % и даже на 50 % будет недостаточно, если время автономной работы останется прежним. Но работа над устройством уже идёт вовсю.

«Мы усердно работаем над ней. И, очевидно, на каждом этапе, если взглянуть на проекты оборудования за эти годы, можно провести прямую линию от оригинальных Steam Controller и Steam Machine к Steam Deck, ко всему, что мы анонсируем и выпускаем в этом году. И мы ожидаем, что Steam Deck 2 будет похожа на это, и многое из того, что мы делаем сейчас, станет результатом накопленного опыта», — заявил господин Гриффе в интервью IGN. Технических характеристик и сроков выхода нового устройства он, конечно, не привёл.

Теги: valve, steam deck, портативная консоль
