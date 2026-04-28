Microsoft запускает K2 — экстренный план по спасению репутации Windows 11

Ранее президент направления Microsoft Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) заявил, что у компании есть крупномасштабная стратегия по восстановлению доверия пользователей к Windows 11. Оно было утрачено неуёмной интеграцией функций искусственного интеллекта в ущерб основным принципам — производительности и надёжности. Инициатива по устранению этих недостатком получила внутреннее название Windows K2, сообщил ресурс Windows Central со ссылкой на собственные источники.

Под Windows K2 понимается не какая-то отдельная ОС, а постоянно действующая инициатива, которая будет способствовать высокому и стабильному качеству Windows текущей и будущей версий. Тремя основными направлениями инициативы становятся производительность, качество и надёжность. Они определяют работы над Windows в целом — если по одному из них обозначается отставание, страдает весь продукт сразу.

Компания обязуется учитывать отзывы пользователей и участников программы Windows Insider, анализировать данные телеметрии и проводить фокус-группы с клиентами. Важной составляющей инициативы Windows K2 является перестройка работы всех отделов — важно не только учитывать отзывы с исправлять ошибки Windows 11, речь идёт о вкладе, который вносит каждый отдел; то есть в компании происходит масштабный культурный сдвиг.

Быстрая разработка новых функций перестанет быть приоритетом — они вообще не появятся в публичных предварительных сборках, пока не выйдут на определённый уровень качества. Этот принцип существовал и раньше, но теперь планку решили поднять. Microsoft усилит связи с сообществом: будут проводиться встречи участников программы Windows Insider, а разработчики Windows станут более открытыми в соцсетях и на форумах, они будут давать прямые ответы на вопросы и отзывы пользователей.

Приоритетом становится производительность Windows 11: компания признала, что допустила снижение скорости работы в играх, в файловом менеджере «Проводник» и даже в элементах пользовательского интерфейса, включая контекстные меню. Сейчас Windows 10 работает быстрее, чем Windows 11, и Microsoft стремится это исправить. Что касается игр, то в качестве ориентира взяли Valve steamOS, которая показывает здесь более высокую скорость работы, и исправить ситуацию удастся лишь через два или три года. Ориентиром для «Проводника» служит стороннее приложение File Pilot.

Улучшения ждут и «Центр обновления Windows» — нормой будут считаться перезагрузки компьютера не чаще раза в месяц. Сами обновления будут производиться менее заметно — драйверы дисплея и звука станут обновляться только при перезагрузке, а не во время активной работы компьютера. Сократится число ненужных приложений в Windows 11, чтобы снизить до минимума объём занимаемой системой памяти, позволив повысить скорость её работы как на слабых, так и на мощных машинах и на портативных игровых консолях.

Наконец, ожидается ускорение пользовательского интерфейса. Ключевым направлением Windows K2 является переработка и оптимизация WinUI 3: элементы пакета будут появляться в большем количестве компонентов системы — это коснётся панели задач и панели управления. А механизмы сокращения задержки и снижения нагрузки на память обеспечат работоспособность таких базовых функций как, например, меню «Пуск» даже при высокой системной загрузке. К слову, из меню «Пуск» исчезнет реклама. Даты завершения у инициативы Windows K2 нет — это долгосрочный проект, набор принципов, который определяет, какие аспекты становятся приоритетными.